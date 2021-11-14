Выбираем вкусную тыкву по советам шеф-повара Евгения Клопотенко

Как выбрать хорошую тыкву, чтобы приготовить из нее вкусные блюда, за кулисами реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал), рассказал украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями своими секретами, которые помогут приготовить вкусные блюда из сезонного продукта – тыквы.

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Тыква – без сомнения один из самых популярных осенних продуктов. Из него можно приготовить множество вкусных, а главное полезных блюд: каши, пироги, супы, свежие салаты, запеканки, оладьи и даже торты.

Как выбрать вкусную тыкву осенью

Обратите внимание на внешний вид овоща, он не должен быть пластиковым.

Пластиковые — специальные сорта, которые выращивают летом вне сезона,

— отметил Евгений Клопотенко.

Лучшие осенние тыквы продолговатые, в форме гитарки. Обычно, они самые сладкие, и из них лучше всего готовить.



Евгений Клопотенко / Фото Новый канал

Евгений Клопотенко также объяснил, что если найти идеальный плод так и не удалось, не нужно слишком беспокоиться. Главное – правильно его приготовить.

В общем для готовки можно брать любую тыкву. Но важно понимать, что этот продукт можно есть сырым! В этих плодах очень много полезных веществ,

– отметил кулинар.

Выбирайте на рынке осенние тыквы и готовьте из них вкусные и полезные блюда!