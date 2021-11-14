Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами своїми секретами, які допоможуть приготувати найсмачніші страви із сезонного продукту – гарбуза.

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Гарбуз – без сумніву один із найпопулярніших осінніх продуктів. З нього можна приготувати безліч смачних, а головне корисних страв: каші, пироги, супи, свіжі салати, запіканки, оладки та навіть торти.

Як обрати смачний гарбуз осінню

Зверніть увагу на зовнішній вигляд овоча, він не повинен бути пластиковим.

Пластикові — спеціальні сорти, які вирощують влітку поза сезоном,

— відзначив Євген Клопотенко.

Найкращі осінні гарбузи довгасті, у формі гітарки. Зазвичай, вони найсолодші, і з них найкраще готувати.



Євген Клопотенко / Фото Новий канал

Євген Клопотенко також пояснив, що якщо знайти ідеальний плід так і не вдалося, не потрібно надто перейматися. Головне – правильно його приготувати.

Загалом для готування можна брати будь-який гарбуз. Але важливо розуміти, що цей продукт можна їсти сирим! У цих плодах дуже багато корисних речовин,

— зазначив кулінар.

Обирайте на ринку осінні гарбузи та готуйте з них смачні і корисні страви!