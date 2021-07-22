Забавные съедобные зверюшки из авокадо, перед которыми не устоит ни один ребенок

Чтобы покормить ребенка полезными фруктами и овощами нам нужно приложить немало усилий. Советуем вам воспользоваться нашими яркими идеями, которые помогут убедить вашего ребенка попробовать полезный фрукт – авокадо.

Авокадо – полезный фрукт, без ярко выраженного вкуса. По своей структуре он маслянистый и потреблять его нужно исключительно в спелом виде.

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Мы уверены, что первое блюдо, которое ассоциируется у вас с авокадо – это гуакамоле. Однако, кроме этого блюда, фрукт добавляют в боулы, салаты или кладут на сэндвичи.

Существует более 400 видов авокадо. Они отличаются формой, цветом и вкусом. Когда-то авокадо называли "друзьями крокодилов" из-за их формы и шершавой зеленой кожуры некоторых сортов. Фактически авокадо – ягода, но в мире принято считать его фруктом.

Авокадо – источник полезных элементов, полезных для здоровья. Его также можно назвать настоящим суперфудом. Даже книга рекордов Гиннесса зафиксировала авокадо как "самый полезный фрукт в мире".

Так что же делать, если ваш малыш никак не соглашается кушать его, чтобы вы не делали? Мы подготовили для вас забавные идеи, как превратить этот фрукт в настоящее произведение искусства. В таком виде ваш ребенок точно попробует его, возможно даже доест до конца.

Идеи из авокадо для детей

Зайчики

Забавные зайчики из авокадо / Фото Пинтерест

Еноты

Еноты с клубникой / Фото Пинтерест

Щенки

Щенки / Фото Пинтерест

Котики

Котики с яйцом / Фото Пинтерест

Бобры

Бобры с соломкой / Фото Пинтерест

Лошади

Лошади / Фото Пинтерест

Коалы

Коалы с базиликом / Фото Пинтерест

Ленивцы

Ленивцы / Фото Пинтерест

Обезьяны

Обезьяны с персиками / Фото Пинтерест

Белочки

Забавные белки / Фото Пинтерест

Подайте детям такие вариации блюд из авокадо и удивите их креативностью и видом. Приятного аппетита!