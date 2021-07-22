Авокадо – корисний фрукт, без яскраво вираженого смаку. За своєю структурою він маслянистий і споживати його потрібно виключно у спілому вигляді.

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Ми впевнені, що перша страва, яка асоціюється у вас з авокадо – це гуакамоле. Проте, окрім цієї страви, фрукт додають у боули, салати або кладуть на сендвічі.

Існує понад 400 видів авокадо. Вони різняться формою, кольором та смаком. Колись авокадо називали "друзями крокодилів" через їх форму та шершаву зелену шкірку деяких сортів. Фактично авокадо – ягода, але у світі заведено вважати його фруктом.

Авокадо – джерело корисних елементів, корисних для здоров'я. Його також можна назвати справжнім суперфудом. Навіть книга рекордів Гіннесса зафіксувала авокадо як "найкорисніший фрукт у світі".

Та, що ж робити, якщо ваш малюк ніяк не погоджується їсти його, щоб ви не робили? Ми підготували для вас кумедні ідеї, як перетворити цей фрукт на справжній витвір мистецтва. У такому вигляді ваша дитина точно спробує його, можливо навіть доїсть до кінця.

Ідеї з авокадо для дітей

Зайчики



Кумедні зайчики з авокадо / Фото Пінтерест

Єноти



Єноти з полуницею / Фото Пінтерест

Цуцики



Цуцики / Фото Пінтерест

Котики



Котики з яйцем / Фото Пінтерест

Бобри



Бобри з соломкою / Фото Пінтерест

Коні



Коні / Фото Пінтерест

Коали



Коали з базиліком / Фото Пінтерест

Лінивці



Лінивці / Фото Пінтерест

Мавпи



Мавпи з персиками / Фото Пінтерест

Білочки



Кумедні білки / Фото Пінтерест

Подайте дітям такі варіації страв з авокадо та здивуйте їх креативністю та виглядом. Смачного!