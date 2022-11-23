Высочайшее мастерство: как можно избавиться от горчинки у цитрусовых, сохранив всю пользу

Цитрусовые – это настоящий витаминный заряд, который сейчас очень необходим для каждого из нас. Впрочем, больше всего пользы в горькой части, которую любят далеко не все.

Цитрусовые – очень универсальные фрукты, которые можно объединить практически с любыми ингредиентами. Кроме того, оно вполне хорошо смакуют отдельно.

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О пользе цитрусовых знают все, да и вкус у них очень приятный. Единственное, что может беспокоить – некоторая горечь, но есть отличный способ от нее избавиться.

Как избавиться от горечи у цитрусовых

Как известно, вся горечь цитрусовых кроется в альбедо. Это внутренняя белая частица кожуры, которая остается на фруктах после чистки.

Витаминный заряд​ / Фото Pexels

На первый взгляд, решение очевидно – просто срезать альбедо. Но на такой шаг идти не стоит, ведь здесь собрано много витаминов и полезных элементов: пектины, ответственные за очищение организма, флавоноиды, витамин С, витамин А и витамины группы В.

Если вы хотите избавиться от горечи, но сохранить всю пользу, фрукты можно дважды отварить в кипятке, а затем обжарить в небольшом количестве сахарного сиропа. Таким простым способом можно получить идеальное дополнение к выпечке, в котором не будет и следа горечи.