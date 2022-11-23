Цитрусові – дуже універсальні фрукти, які можна поєднати практично з будь-якими інгредієнтами. Окрім того, воно цілком добре смакують окремо.

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Про користь цитрусових знають всі, та й смак у них дуже приємний. Єдине, що може турбувати – деяка гіркота, але є чудовий спосіб її позбутися.

Як позбутися гіркоти у цитрусових

Як відомо, уся гіркота цитрусових криється в альбедо. Це внутрішня біла частинка шкірки, яка залишається на фруктах після чищення.

Вітамінний заряд / Фото Pexels

На перший погляд, рішення очевидне – просто зрізати альбедо. Але на такий крок йти не варто, адже саме тут зібрано багато вітамінів та корисних елементів: пектини, відповідальні за очищення організму, флавоноїди, вітамін С, вітамін А і вітаміни групи В.

Якщо ви хочете позбутися гіркоти, але зберегти усю користь, фрукти можна двічі відварити в окропі, а потім обсмажити у невеликій кількості цукрового сиропу. У такий простий спосіб можна отримати ідеальне доповнення до випічки, в якому не буде й сліду гіркоти.