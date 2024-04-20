Не всегда знают даже опытные хозяйки: зачем прокалывать яйца перед варкой

Яйца – главный ингредиент пасхальных праздников. И чтобы все прошло идеально, нужно знать несколько секретов.

Хотеть, чтобы все на столе выглядело как на картинке – вполне нормально для каждой хозяйки. И чтобы достичь такого результата на праздники и избежать лишнего стресса, стоит "вооружиться" кулинарными лайфхаками.

Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов

Один из них касается варки яиц. Это один из главных кулинарных компонентов Пасхи, поэтому здесь советы точно лишними не будут.

Опытные повара перед варкой куриного яйца делают в нем маленькие проколы. Для этого обычно используют иголку или канцелярскую кнопку.

Один секрет – и яйца будут идеальными / Фото Pixabay

Оказывается, одно маленькое отверстие может изменить все. Во время приготовления через него в яйцо проникнет жидкость. Благодаря этому скорлупа почти не приклеится к белку и легко "слезает" с него в процессе чистки.

Этот метод сработает только в том случае, если сделать прокол на "тупом" конце яйца.

Поверхность яиц будет красивой и гладкой, как на картинке – как раз то, чего мы добиваемся.