Салат с рисом на зиму "Завтрак туриста": вкусная и питательная закрутка
15 сентября 2023, 18:17Читати новину українською
Источник:Коліжанка
Осень всегда ассоциируется с хранением урожая и приготовлением консервов, которыми можно лакомиться зимой. Одна из таких закруток – питательный салат с рисом.
Салат с рисом на зиму – это один из лучших способов насладиться вкусом овощей и риса в течение всего года. Это блюдо добавит разнообразие к вашему столу и обеспечит вас вкусным обедом в самое суровое время года.
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Рецепт салата с рисом на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 1 литр
– 500 грамм помидоров;
– 150 грамм лука;
– 150 грамм болгарского перца;
– 150 грамм моркови;
– 4 зубчика чеснока;
– четверть стакана риса;
– пол чайной ложки сахара;
– соль по вкусу;
– четверть стакана на масле;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.
Приготовление:
- Все овощи и рис хорошо промойте под проточной водой.
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Нарежьте помидоры на случайные кусочки и измельчите в блендере или кухонном комбайне до однородного пюре.
- После этого переведите пюре в кастрюлю с толстым дном и разогрейте его на слабом огне до кипения.
- Морковь натрите на большой терке. Лук нарежьте на тонкие кольца. Получившуюся нарезку овощей добавьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и тушите в течение 10 минут.
- Сладкий перец очистите от семян и нарежьте их на тонкие полоски. Добавьте к остальным овощам.
- Всыпьте в кастрюлю соль и сахар, затем влейте растительное масло.
- Снова перемешайте и тушите овощи еще 10 – 12 минут на небольшом огне под крышкой.
- В заключение, добавьте к овощам хорошо промытый рис и измельченный чеснок. Снова хорошо перемешайте салат и тушите его еще 40 минут.
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За несколько минут до завершения приготовления добавьте уксус и отведайте блюдо. Если все хорошо, выключите огонь.
- Приготовленный салат из риса и овощей переложите в стерильную литровую банку или две пол-литра и закройте их крышками.
- Банки накройте одеялом до полного остывания.