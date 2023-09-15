Салат с рисом на зиму "Завтрак туриста": вкусная и питательная закрутка

15 сентября 2023, 18:17
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Источник:

Коліжанка

Осень всегда ассоциируется с хранением урожая и приготовлением консервов, которыми можно лакомиться зимой. Одна из таких закруток – питательный салат с рисом.

Салат с рисом на зиму – это один из лучших способов насладиться вкусом овощей и риса в течение всего года. Это блюдо добавит разнообразие к вашему столу и обеспечит вас вкусным обедом в самое суровое время года.

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Рецепт салата с рисом на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 1 литр
Ингредиенты:
500 грамм помидоров;
– 150 грамм лука;
– 150 грамм болгарского перца;
– 150 грамм моркови;
– 4 зубчика чеснока;
– четверть стакана риса;
– пол чайной ложки сахара;
– соль по вкусу;
– четверть стакана на масле;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

  • Все овощи и рис хорошо промойте под проточной водой.
  • Нарежьте помидоры на случайные кусочки и измельчите в блендере или кухонном комбайне до однородного пюре.
  • После этого переведите пюре в кастрюлю с толстым дном и разогрейте его на слабом огне до кипения.
  • Морковь натрите на большой терке. Лук нарежьте на тонкие кольца. Получившуюся нарезку овощей добавьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и тушите в течение 10 минут.
  • Сладкий перец очистите от семян и нарежьте их на тонкие полоски. Добавьте к остальным овощам.
  • Всыпьте в кастрюлю соль и сахар, затем влейте растительное масло.
  • Снова перемешайте и тушите овощи еще 10 – 12 минут на небольшом огне под крышкой.
  • В заключение, добавьте к овощам хорошо промытый рис и измельченный чеснок. Снова хорошо перемешайте салат и тушите его еще 40 минут.
  • За несколько минут до завершения приготовления добавьте уксус и отведайте блюдо. Если все хорошо, выключите огонь.
  • Приготовленный салат из риса и овощей переложите в стерильную литровую банку или две пол-литра и закройте их крышками.
  • Банки накройте одеялом до полного остывания.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська