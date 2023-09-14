Аджика используется как соус для мяса или рыбы. Она придает блюдам интенсивный острый вкус и аромат. Аджика может быть использована даже в качестве маринада для приготовления мяса. 24 Канал рассказывает о секретах приготовления этого популярного соуса.

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Для чего использовать масло

Главными составляющими аджики являются помидоры, острый перец, чеснок, соль, приправы, уксус или лимонный сок для сохранения и сбалансирования вкуса. Для смягчения остроты и создания пастообразной консистенции к аджике может добавляться растительное масло.

Невероятная консервация / Фото Сайт Евгения Клопотенко

Масло также помогает сохранить аджику, продлевая срок его использования. Она создает защитный слой, который предотвращает доступ воздуха, что может вызвать порчу закрутки.

Что еще стоит добавить в аджике

Каждый ингредиент влияет на вкус аджики, поэтому следует соблюдать осторожность.

Приложениями к аджике могут быть:

– корень хрена, он придает остроту и аромату;

– кориандр, добавление небольшого количества молотого кориандра может придать блюду более глубокий вкус;

– гранулированная горчица.

Рецепт может изменяться в зависимости от ваших собственных предпочтений и того, какого вкуса вы хотите достичь.