Аджика используется как соус для мяса или рыбы. Она придает блюдам интенсивный острый вкус и аромат. Аджика может быть использована даже в качестве маринада для приготовления мяса. 24 Канал рассказывает о секретах приготовления этого популярного соуса.
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Для чего использовать масло
Невероятная консервация / Фото Сайт Евгения Клопотенко
Масло также помогает сохранить аджику, продлевая срок его использования. Она создает защитный слой, который предотвращает доступ воздуха, что может вызвать порчу закрутки.
Что еще стоит добавить в аджике
Каждый ингредиент влияет на вкус аджики, поэтому следует соблюдать осторожность.
Рецепт может изменяться в зависимости от ваших собственных предпочтений и того, какого вкуса вы хотите достичь.