Не повредит фигуре: здоровая закуска из бананов, как сникерс

Если вы внимательно следите за своим здоровьем, фигурой – этот десерт для вас. Всего несколько простых ингредиентов и вкусный перекус или закуска из бананов на столе.

Чтобы держать себя в форме, нужно ограничить употребление сладкого и мучного. Не всем по силам удержать себя и не соблазниться куском торта или пирожного. А что если мы заверим вас в том, что можно есть вкусные сладости и не набирать лишних килограммов?

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Вашему вниманию замороженный банановый сникерс, который по вкусу не отличить от оригинала. Готовить его просто и нужно всего несколько ингредиентов: бананы, орехи, арахисовая паста и черный шоколад. Заинтриговали? Ну-ка готовить!

Рецепт замороженных бананов, как сникерс

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 2 банана;– 2 столовые ложки арахисовой пасты;– 30 граммов черного шоколада;– арахис или фундук.

Приготовление:

Почистите бананы от кожуры, разрежьте их вдоль.

Каждую половинку смажьте арахисовой пастой, посыпьте измельченными орешками и полейте растопленным шоколадом.

Отправьте все в морозильник на час и наслаждайтесь отличным вкусом сладкого десерта.

Приятного тебе аппетита!