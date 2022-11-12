Не повредит фигуре: здоровая закуска из бананов, как сникерс
Источник:инстаграмм Алины Прокуда
Если вы внимательно следите за своим здоровьем, фигурой – этот десерт для вас. Всего несколько простых ингредиентов и вкусный перекус или закуска из бананов на столе.
Чтобы держать себя в форме, нужно ограничить употребление сладкого и мучного. Не всем по силам удержать себя и не соблазниться куском торта или пирожного. А что если мы заверим вас в том, что можно есть вкусные сладости и не набирать лишних килограммов?
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Вашему вниманию замороженный банановый сникерс, который по вкусу не отличить от оригинала. Готовить его просто и нужно всего несколько ингредиентов: бананы, орехи, арахисовая паста и черный шоколад. Заинтриговали? Ну-ка готовить!
Рецепт замороженных бананов, как сникерс
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 2 банана;
– 2 столовые ложки арахисовой пасты;
– 30 граммов черного шоколада;
– арахис или фундук.
Приготовление:
- Почистите бананы от кожуры, разрежьте их вдоль.
- Каждую половинку смажьте арахисовой пастой, посыпьте измельченными орешками и полейте растопленным шоколадом.
- Отправьте все в морозильник на час и наслаждайтесь отличным вкусом сладкого десерта.
Приятного тебе аппетита!