Щоб тримати себе у формі потрібно обмежити вживання солодкого та мучного. Не всім під силу втримати себе та не спокуситися на шматок торта чи тістечка. А що, якщо ми запевнимо вас у тому, що можна їсти смачні солодощі та не набирати зайвих кілограмів?
Читайте також Економимо світло: 3 готові ідеї для смачних страв нашвидкуруч
До вашої уваги заморожений банановий снікерс, який на смак не відрізнити від оригіналу. Готувати його просто та потрібно всього кілька доступних інгредієнтів: банани, горіхи, арахісова паста та чорний шоколад. Заінтригували? Нумо готувати!
Рецепт заморожених бананів, як снікерс
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Почистіть банани від шкірки, розріжте їх повздовж.
- Кожну половинку змастіть арахісовою пастою, посипте подрібненими горішками та полийте розтопленим шоколадом.
- Відправте все в морозилку на годину та насолоджуйтеся відмінним смаком солодкого десерту.
Смачного!