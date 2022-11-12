Щоб тримати себе у формі потрібно обмежити вживання солодкого та мучного. Не всім під силу втримати себе та не спокуситися на шматок торта чи тістечка. А що, якщо ми запевнимо вас у тому, що можна їсти смачні солодощі та не набирати зайвих кілограмів?

Читайте також Економимо світло: 3 готові ідеї для смачних страв нашвидкуруч

До вашої уваги заморожений банановий снікерс, який на смак не відрізнити від оригіналу. Готувати його просто та потрібно всього кілька доступних інгредієнтів: банани, горіхи, арахісова паста та чорний шоколад. Заінтригували? Нумо готувати!

Рецепт заморожених бананів, як снікерс

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 2 столові ложки арахісової пасти;

– 30 грамів чорного шоколаду;

– арахіс або фундук.

Приготування:

Почистіть банани від шкірки, розріжте їх повздовж.

Кожну половинку змастіть арахісовою пастою, посипте подрібненими горішками та полийте розтопленим шоколадом.

Відправте все в морозилку на годину та насолоджуйтеся відмінним смаком солодкого десерту.

Смачного!