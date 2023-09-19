Сбалансированная и вкусная диетическая альтернатива сахару в десертах всегда привлекает внимание заботящихся о своем питании. Заменяя сахар на других ингредиентах, всегда можно найти интересные интерпретации приготовления блюд.

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Стевия

Стевия – один из самых популярных заменителей сахара. Для производства подсластителя используют листья стевии, растения из Южной Америки. Своим сладким вкусом стевия обязана высокому содержанию стевиол гликозидов. Вот почему стевия может быть в 300 раз слаще сахара.

Лучшие альтернативы сахару / Фото unsplash

Ксилит

Еще один популярный и полезный заменитель сахара. Другое название ксилита – березовый сахар. Его получают из березовой коры. По внешнему виду и вкусу напоминает традиционный сахар (сахароза). Ксилит является хорошим заменителем сахара благодаря своей меньшей калорийности и полезным свойствам.

Мед

Это природный сладкий продукт, который можно использовать для консервации или выпечки. Он придает сладкий вкус и аромат блюдам, и его можно использовать в качестве замены сахара во многих рецептах.

Фруктовые пюре

Фруктовые пюре, такие как яблочное или грушевое, могут добавить сладость и аромат вашим блюдам. Они также содержат природные сахара, являющиеся здоровой альтернативой обычному сахару.