Стоит ли замораживать помидоры: ответ вас удивит

Помидоры есть в продаже круглый год, однако лучше всего вкусят во время своего созревания летом или ранней осенью. Как сохранить вкус и запах сезонных помидоров и наслаждаться ими круглый год? Можно их заморозить!

Перед тем как приступить к замораживанию помидоров, следует правильно выбрать плоды. В морозильной камере можно хранить любой сорт, но лучше подойдет сорт томатов "Рома", поскольку в нем мало воды. Выбирать нужно спелые и свежие плоды без признаков повреждения.

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Перед замораживанием овощи необходимо вымыть и обсушить, нарезать овощи необходимым специальным ножом с надрезами на лезвии. Он не давит помидоры, а хранит сок внутри.

Сохраняем на зиму / Фото unsplash

Замораживание целых помидоров

Этот способ считается самым простым. Главное – правильно выбрать овощи. Нужны только спелые и плотные плоды, лучшими сортами будут "Вишня" и "Сливка". Промытые и обсушенные помидоры нужно выложить в пакет и очень удалить из него воздух. После этого поместите пакет в морозилку.

Также можно заморозить целые помидоры без кожуры. Для этого вокруг стебля сделайте крестообразный надрез и замочите овощ в кипятке на 30 секунд. После этого кожура легко "отстанет от овоща". Очищенные от кожуры овощи выложите на доску, застеленную пищевой пленкой. На сутки овощи отправьте на предварительную заморозку. После того как плоды слегка подмерзнут, переложите их в пакеты и отправьте в морозилку.

Что приготовить: зимой из приготовленных таким способом помидоров готовят супы, вторые блюда и салаты.

Аппетитные овощи на зиму / Фото unsplash

Как заморозить помидорное пюре

Для этого рецепта выберите слегка перезрелые фрукты. Для приготовления пюре пропустите помидоры через мясорубку. Пюре разложите в формочки (для мороженого или кексов) и заморозьте. Главное правило: не наливать пюре до самого края формы, потому что при замерзании жидкость расширяется. После замораживания извлеките кубики помидоров из формы и сложите в пакеты.

Что приготовить: соусы и супы.

Как использовать замороженные помидоры?

Использовать замороженные помидоры можно для приготовления томатного супа, соуса для пасты, шакшуки и многих других блюд. Перед использованием их можно разморозить в холодильнике или просто положить замороженные помидоры в кастрюлю с растительным маслом и обжарить до размораживания и желаемой консистенции.