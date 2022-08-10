Перед тим, як приступити до заморожування помідорів, слід правильно вибрати плоди. У морозильній камері можна зберігати будь-який сорт, але найкраще підійде сорт томатів "Рома", оскільки в ньому мало води. Вибирати потрібно стиглі та свіжі плоди без ознак пошкоджень.

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Перед заморожуванням овочі необхідно вимити й обсушити, нарізати овочі необхідним спеціальним ножем з надрізами на лезі. Він не давить помідори, а зберігає сік всередині.

Зберігаємо на зиму / Фото unsplash

Заморожування цілих помідорів

Цей спосіб вважається найпростішим. Головне – правильно вибрати овочі. Потрібні тільки стиглі і щільні плоди, найкращими сортами будуть "Вишня" і "Сливка". Промиті та обсушені помідори необхідно викласти в пакет і максимально видалити з нього повітря. Після цього помістіть пакет у морозилку.

Також можна заморозити цілі помідори без шкірки. Для цього навколо стебла зробіть хрестоподібний надріз і замочіть овоч в окропі на 30 секунд. Після цього шкірка легко “відстане від овоча”. Очищені від шкірки овочі викладіть на дошку, застелену харчовою плівкою. На добу овочі відправте на попередню заморозку. Після того, як плоди злегка підмерзнуть, перекладіть їх в пакети і відправте в морозилку.

Що приготувати: взимку з приготованих таким способом помідорів готують супи, другі страви та салати.

Апетитні овочі на зиму / Фото unsplash

Як заморозити томатне пюре

Для цього рецепта оберіть злегка перезрілі фрукти. Для приготування пюре пропустіть помідори через м’ясорубку. Пюре розкладіть у формочки (для морозива чи кексів) та заморозьте. Головне правило: не наливати пюре до самого краю форми, тому що при замерзанні рідина розширюється. Після заморожування витягніть кубики помідорів з форми і складіть у пакети.

Що приготувати: соуси та супи.

Як використовувати заморожені помідори?

Використовувати заморожені помідори можна для приготування томатного супу, соусу для пасти, шакшуки та багатьох інших страв. Перед використанням їх можна розморозити в холодильнику або просто покласти заморожені помідори в каструлю з олією/вершковим маслом і обсмажити до розморожування та бажаної консистенції.