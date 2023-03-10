Можно ли есть замороженную рыбу: стоит обратить внимание на одну деталь

Рыба обязательно должна быть в нашем рационе. Часто мы покупаем ее в замороженном виде, но в таком случае следует обращать внимание на качество продукта.

В замороженных продуктах нет никакой опасности для нашего здоровья. Однако это только в том случае, если продукция обладает подобающим качеством. Перед покупкой обязательно нужно убедиться, что продукт не имеет признаков порчи или частичного размораживания.

Интересно Создаем весеннее настроение дома: три салата из курицы на скорую руку

Замороженная рыба является полноценным продуктом питания

Замораживание – это процесс, позволяющий продлить свежесть продуктов. Благодаря этому в них сохраняются ценные витамины и минералы. Залогом качественного продукта является его правильная транспортировка и хранение.

Стоит ли покупать замороженную рыбу

Рыба является источником многих полезных питательных веществ. Не обязательно жить у моря, чтобы смаковать рыбу. Современная технология замораживания полностью отличается от той, которая была много лет назад. Рыбу можно эффективно замораживать сразу после рыбалки. Благодаря этому в мясе хранятся все ценные ингредиенты.

Должна быть в еженедельном рационе / Фото unsplash

Покупка замороженной рыбы имеет еще одно большое преимущество – это способствует устойчивому развитию и предотвращает образование пищевых отходов.

Как распознать качественную мороженую рыбу в магазине

В магазине следует оценить общий вид, цвет и запах. Как известно, продукты нельзя повторно замораживать. Как узнать, правильно ли хранилась ваша рыба? Больше всего настораживает собравшаяся жидкость в пакет с рыбой. Без сомнения, это предполагает частичное размораживание.

Полезно и вкусно / Фото unsplash

Также следует учитывать кристаллики льда и иней в упаковке. Это признак того, что рыба при транспортировке или хранении разморозилась.

Само мясо должно быть однородным, без посторонних пятен и цветовых изменений. Если сомнений в качестве нет – покупаем продукт и наслаждаемся любимыми блюдами из рыбы.