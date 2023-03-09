Но главным преимуществом весенних салатов есть то, что существует множество оригинальных рецептов из продуктов, которые могут быть в холодильнике каждого украинца. Так что даже взяв за основу один и тот же ингредиент, можно каждый раз получать новое блюдо.
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Не верите? Предлагаем опробовать это на примере салатов на основе филе бедра. Именно эту отборную курочку украинцы выбирают из-за особой сочности и удобства в приготовлении.
А чтобы блюдо удалось, стоит позаботиться о качестве главного ингредиента. Предпочитайте продукцию надежного производителя. Такого как ТМ "Наша Ряба" – проверенного лидера рынка, который уже более 21 года непрерывно снабжает украинцев только качественной и свежей курятиной.
К тому же производитель уже позаботился о том, чтобы сократить время на приготовление любимых весенних салатов. Мясо бедра отделено от кости и кожуры, поэтому не требует дополнительной подготовки или мытья. Вам остается обжарить его в течение 15 минут, подобрать другие ингредиенты и начать миксовать их между собой.
Наиболее удачные сочетания в весеннем салате раскрываем в трех простых рецептах.
Салат Цезарь с курицей и оригинальным соусом
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Готовим салат Цезарь по оригинальному рецепту / Фото Shutterstock
Приготовление:
Для приготовления соуса смешиваем мелко нарезанные анчоусы, каперсы или квашеный огурец, тертый пармезан.
Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем филе бедра до готовности (10 – 15 минут). Сдабриваем специями.
Нарезаем листья салата грубыми кусками, смешиваем с соусом и выкладываем на тарелку. Добавляем половинки томатов.
Нарезаем горячее филе бедра ломтиками, выкладываем на салат. Сверху посыпаем свежемолотым перцем (можно смесью перцев) и натираем тонкими кусками пармезан.
Медовый салат с мандаринами и курочкой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Медовый салат с мандаринами и курочкой – идеальный выбор, если уж обыденные блюда надоели / Фото Shutterstock
Приготовление:
Обжариваем куриное филе бедра на разогретой сковороде с маслом, сдабриваем специями. Готовим 15 минут.
Смешиваем все ингредиенты для соуса. Заправляем листья рукколы.
Очищаем мандаринки от кожуры, разделяем на кусочки.
Выкладываем на тарелку рукколу, нарезанную кусочками курочку, мандарины. Посыпаем орешками и голубым творогом.
Салат с авокадо и курочкой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Авокадо, овощи и курочка – идеальное сочетание для салата / Фото Shutterstock
Приготовление:
На разогретой сковороде обжариваем филе бедра с обеих сторон 15 минут. Сдабриваем специями.
Выкладываем на тарелку свежий салатный микс, поливаем маслом, немного перемешиваем.
Добавляем нарезанный кусочками помидор. Разрезаем авокадо пополам, удаляем косточку и ложкой достаем мякоть. Оставляем половинки целиком, или нарезаем ломтиками. Сбрызгиваем лимонным соком и солим. Выкладываем на салат.
Нарезаем готовую курочку кусочками, добавляем в салат и посыпаем семенами кунжута.
Приятного аппетита!