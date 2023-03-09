Но главным преимуществом весенних салатов есть то, что существует множество оригинальных рецептов из продуктов, которые могут быть в холодильнике каждого украинца. Так что даже взяв за основу один и тот же ингредиент, можно каждый раз получать новое блюдо.

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Не верите? Предлагаем опробовать это на примере салатов на основе филе бедра. Именно эту отборную курочку украинцы выбирают из-за особой сочности и удобства в приготовлении.

А чтобы блюдо удалось, стоит позаботиться о качестве главного ингредиента. Предпочитайте продукцию надежного производителя. Такого как ТМ "Наша Ряба" – проверенного лидера рынка, который уже более 21 года непрерывно снабжает украинцев только качественной и свежей курятиной.

К тому же производитель уже позаботился о том, чтобы сократить время на приготовление любимых весенних салатов. Мясо бедра отделено от кости и кожуры, поэтому не требует дополнительной подготовки или мытья. Вам остается обжарить его в течение 15 минут, подобрать другие ингредиенты и начать миксовать их между собой.

Наиболее удачные сочетания в весеннем салате раскрываем в трех простых рецептах.

Салат Цезарь с курицей и оригинальным соусом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Готовим салат Цезарь по оригинальному рецепту / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриного филе бедра ТМ "Наша Ряба" ;

– 1 салат ромен или айсберг;

– 10 граммов сыра пармезан;

– 2 томата черри;

– черный молотый перец по вкусу.

Для соуса:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки тертого сыра пармезан;

– 3 полоски анчоусов в масле;

– 4 горошины каперсов или половина квашеного огурца.

Приготовление:

Для приготовления соуса смешиваем мелко нарезанные анчоусы, каперсы или квашеный огурец, тертый пармезан. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и обжариваем филе бедра до готовности (10 – 15 минут). Сдабриваем специями. Нарезаем листья салата грубыми кусками, смешиваем с соусом и выкладываем на тарелку. Добавляем половинки томатов. Нарезаем горячее филе бедра ломтиками, выкладываем на салат. Сверху посыпаем свежемолотым перцем (можно смесью перцев) и натираем тонкими кусками пармезан.

Медовый салат с мандаринами и курочкой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Медовый салат с мандаринами и курочкой – идеальный выбор, если уж обыденные блюда надоели / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриного филе бедра ТМ "Наша Ряба" ;

– 300 граммов рукколы;

– 2 мандаринка;

– 5 – 6 грецких орешков;

– 30 граммов голубого сыра.

Для соуса:

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка ласковой горчицы в зернах;

– 1 чайная ложка соевого соуса.

Приготовление:

Обжариваем куриное филе бедра на разогретой сковороде с маслом, сдабриваем специями. Готовим 15 минут. Смешиваем все ингредиенты для соуса. Заправляем листья рукколы. Очищаем мандаринки от кожуры, разделяем на кусочки. Выкладываем на тарелку рукколу, нарезанную кусочками курочку, мандарины. Посыпаем орешками и голубым творогом.

Салат с авокадо и курочкой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Авокадо, овощи и курочка – идеальное сочетание для салата / Фото Shutterstock

Приготовление:

На разогретой сковороде обжариваем филе бедра с обеих сторон 15 минут. Сдабриваем специями. Выкладываем на тарелку свежий салатный микс, поливаем маслом, немного перемешиваем. Добавляем нарезанный кусочками помидор. Разрезаем авокадо пополам, удаляем косточку и ложкой достаем мякоть. Оставляем половинки целиком, или нарезаем ломтиками. Сбрызгиваем лимонным соком и солим. Выкладываем на салат. Нарезаем готовую курочку кусочками, добавляем в салат и посыпаем семенами кунжута.

Приятного аппетита!