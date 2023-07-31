На заметку: морозить или засушить – как сохранить малину на зиму

Малина – просто невероятная ягода. Чтобы насладиться ее вкусом зимой, следует приготовить что-то особенное. И речь идет не только о джемах или соусах, но и о сушеной или мороженой малине, которая очень вкусна и ценна.

Сушеную или мороженую малину можно добавить в тесто, домашние мюсли или заварить из них чай. Эта ягода однозначно стоит того, чтобы позаботиться о ее заготовке в сезон!

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Сушка малины – как это сделать

Сушеная малина – идеальный низкокалорийный перекус или добавка к выпечке. Сушка малины – занятие несложное. Прежде всего помните, что малину можно сушить разными способами: в сушилке, духовке, и даже на солнце.

Сочная ягода / Фото unsplash

Какие ягоды следует сушить

Прежде чем приступить к самой сушке, необходимо сосредоточиться на подготовке плодов. Во-первых, помните, что сушить нужно только здоровые экземпляры – испорченные или просто слегка скомканные или деформированные лучше выбросить или съесть. Благодаря этому ваша сушёная малина будет вкусной и в ней не будет неприятных вкусовых ноток. Кроме того, вы должны избавиться от любых стеблей, листьев или грязи.

Сушим в духовке

Выложите подготовленные плоды на противень. Здесь пригодится бумага для выпечки, так как при термической обработке малина быстро пускает сок, который в духовке загустеет и подсохнет, и вынуть его точно будет непросто.

Как правильно сохранить ягоду на зиму / Фото unsplash

Разогрейте духовку до 60 градусов – не больше. Малину следует сушить, а не запекать. Если печь имеет функцию вентилятора, включите ее, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха в устройстве. Поставьте противень в духовку и откройте дверцу – не закрывайте ее. Это может быть проблематично в некоторых духовках, но необходимо, чтобы влага постоянно испарялась. Каждый час открывайте духовку на несколько минут. Высыхание займет около 5 – 6 часов.

Как сушить малину в сушилке

Самое главное – выставить девайс на правильное время и температуру. Она не должна превышать 60 градусов. Если вы хотите высушить так, чтобы малина сохранила как можно больше полезных веществ, делайте это при температуре 30 – 40 градусов.

Если ягод много, весь процесс может занять до 12 часов.

Сушка с помощью солнца

Это действительно отличный способ, не требующий затрат. За малиной необходимо следить и переворачивать каждые два часа. Идеальный способ сушки – сорвать малину с куста и сразу же высушить. Таким образом, можно переделать большое количество фруктов, не накапливая их дома. Однако обязательно делайте это при благоприятных погодных условиях.

На улице должно быть выше 25 градусов, достаточно сухо. Выложите малину на решетку или сетку, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Оставьте промежутки между ягодами и накройте их куском марли.

Как заморозить малину

Для того чтобы ягода сохранила свою структуру и вкус, лучше разделить заморозку на два этапа.

Предварительная заморозка малины

Выложите малину на широкий противень или решетку так, чтобы ягоды не касались друг друга. Затем поместите их в холодное отделение морозильной камеры и предварительно заморозьте на несколько часов. Это предотвратит их слипание.

Основная заморозка

После предварительной заморозки можно извлечь малину из морозильной камеры и расфасовать ее в полиэтиленовые пакеты или пищевые контейнеры. Поместите малину в морозилку. Помните: замораживайте малину при максимально низкой температуре. Приготовленная таким образом замороженная малина хранится до 12 месяцев!