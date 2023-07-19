Варенье из малины – это такая заготовка, которую просто обожают и взрослые, и дети. Его ценят за отличный вкус и универсальное применение.

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Рецепт малинового варенья

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4


Чудесное наслаждение / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Приготовление:

  • Измельчите малину с помощью кухонного комбайна или блендера.
  • Добавьте к ягодам сахар, пектин и лимонный сок и тщательно перемешайте.
  • Разлейте варенье в чистые и простерилизованные банки и прикройте крышками.
  • Стерилизуйте ягоды в маленьких баночках в течение 20 минут, а 0,5 – 1 литровые банки следует стерилизовать 25 – 30 минут.
  • После стерилизации банки герметично закупорьте и переверните вверх дном до остывания. Лучше еще дополнительно прикрыть их полотенцем.