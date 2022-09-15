Идеальное заварное тесто на вареники или пельмени за 35 минут

Если ваша семья любит еженедельно пробовать вареники или пельмени, обязательно обратите внимание на этот рецепт заварного теста. С ним они станут еще вкуснее!

Безусловно, у каждой хозяйки есть свое проверенное тесто на вареники или пельмени. Кто готовит на обычном тесте, а мы предлагаем попробовать заварное.

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На заварном тесте ваши изделия получатся эластичными, однородными, они не развариваются и идеальны для лепки. Домашние вареники или пельмени можно замораживать и удобно хранить на заварном тесте.

Рецепт заварного теста на вареники или пельмени.

Время: 35 минут

– 800 г пшеничной муки;– 6 столовых ложек масла;– 450 миллилитров кипятка;– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Заранее просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. К муке добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и растительное масло. Обязательно вымешиваем все ложкой, чтобы не обжечь руки. Кипяток быстро остывает и не обжигает руки, поэтому почти сразу после замешивания ложкой переходить к вымешиванию теста руками.

Вымешиваем его на кухонной поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным. Собираем тесто, оно должно быть комнатной температуры. Накрываем пищевой плёнкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут.

️Присыпаем поверхность мукой. Тесто можно разделить на 3 части, и каждую из них раскатывать, затем вырезать кружочки и лепить варенички.

Готовые вареники можно замораживать, тесто после морозилки хорошо держит форму и не разлезается при варке. ️Тесто подходит для соленых, сладких вареников и пельменей.

Приятного тебе аппетита!