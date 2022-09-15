Безумовно, що кожна господиня має своє перевірене тісто на вареники чи пельмені. Хтось готує на звичайному тісті, а ми пропонуємо спробувати заварне.

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На заварному тісті ваші вироби вийдуть еластичними, однорідними, воно не розварюється та ідеальне для ліплення. Домашні вареники чи пельмені на заварному тісті можна заморожувати та зручно зберігати.

Рецепт заварного тіста на вареники чи пельмені

Час: 35 хвилин

Інгредієнти:

– 800 г пшеничного борошна;

– 6 столових ложок олії;

– 450 мілілітрів окропу;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

️Заздалегідь просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. До борошна додаємо сіль, перемішуємо, додаємо окріп і олію. Обов'язково вимішуємо все ложкою, щоб не обпекти руки. Окріп швидко остигає, і не обпалює руки, тому майже відразу після замішування ложкою переходити до вимішування тіста руками.

️Вимішуємо його на кухонній поверхні ще пару хвилин, тісто має бути пластичним. Збираємо тісто, воно має бути кімнатної температури. Накриваємо харчовою плівкою чи пакетом і залишаємо відпочити на 30 хвилин.

️Присипаємо поверхню борошном. Тісто можна розділити на 3 частини, і кожну з них розкачувати, далі вирізати кружечки і ліпити варенички.

️Готові вареники можна заморожувати, тісто після морозилки гарно тримає форму і не розлазиться при варці. ️Тісто підходить для солоних, солодких вареників і пельменів.

Смачного!