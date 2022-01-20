Здоровая закуска: что такое брускетты и как их готовить
Источник:delish
Кухня Италии богата блюдами, которые не надоедают даже самым привередливым любителям вкусного. И в топе итальянских закусок, несомненно, брускетты с разнообразными начинками.
Брускетты – это натертые чесноком и смазанные оливковым маслом ломтики хлеба, которые запекают с разнообразными добавками: помидорами, грибами, пармской ветчиной. Вариантов – уйма, так что вы обязательно найдете для себя самый вкусный.
К теме Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советов
С яркими брускеттами даже будничный стол выглядит празднично. Обязательно подайте их на вечеринке. Гости будут уплетать их за обе щеки!
Как готовятся брускетты
Популярнейший вариант брускетт – с помидорами и сыром. Вам понадобятся: пшеничный багет, чеснок, оливковое масло, помидоры, лук, базилик, моцарелла, перец и соль.
Первый шаг – тонко нарежьте багет. Затем налейте в миску оливкового масла и смешайте его с пропущенным сквозь пресс чесноком. В некоторых источниках можно прочесть, что хлеб сначала натирают чесноком. Конечно, можно сделать и так, но только если хлеб не слишком нежный и нет риска его повредить. Поэтому лучше просто слегка смажьте тосты оливковым маслом.
Переложите ломтики багета на решетку или противень. Разогрейте духовку, включив только верхние нагревательные элементы. Мощность запекания зависит от типа хлеба: чем он нежнее, тем ниже должна быть температура. Подрумяньте ломтики хлеба, выньте из духовки и выложите на них остальные ингредиенты. Вместо моцареллы можно взять любой другой сыр, а помидоры – нарезать кубиками или ломтиками. Выложив начинку на хлеб, верните его в духовку еще на несколько минут, следя, чтобы он не подгорел.
Как подчеркнуть вкус брускетт? Можно использовать лук, специи и травы. Брускетты лучше всего подавать горячими – прямо из духовки.
Брускетты с грибами
Эту закуску отличают богатый вкус и простота приготовления. Вам понадобятся: багет, грибы, масло, лук, творог, чеснок, оливковое масло, соль и перец. Плюс любые пряности, в частности молотая паприка, петрушка и прованские травы.