Здорова закуска: що таке брускети і як їх готувати

Кухня Італії багата на страви, що не набридають навіть вибагливим їдокам. І в топі італійських закусок, без сумніву, брускети з різноманітними начинками.

Брускети – це змащені товченим часником та оливковою олією скибочки хліба, що запікають із різноманітними додатками: помідорами, грибами, пармською шинкою. Варіантів – безліч, тож ви обов'язково знайдете для себе найсмачніший.

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З яскравими брускетами навіть буденний стіл набуває святкового вигляду. Обов’язково подайте їх на вечірці. Гості наминатимуть їх за обидві щоки!

Особлива закуска / Фото unsplash

Як готуються брускети

Найпопулярніший різновид цієї брускет – із помідорами та сиром. Вам знадобляться: пшеничний багет, часник, оливкова олія, помідори, цибуля, базилік, моцарела, перець та сіль.

Перший крок – тонко наріжте багет. Далі линіть до миски оливкової олії й змішайте з пропущеним крізь прес часником. У деяких джерелах можна прочитати, що хліб спочатку натирають часником. Звісно, можна зробити й так, але якщо хліб не дуже ніжний і немає ризику його пошкодити. Тож краще просто злегка змастіть скибочки оливковою олією.

Здоровий перекус / Фото unsplash

Перекладіть скибочки багета на решітку або деко. Розігрійте духовку, увімкнувши лише верхні нагрівальні елементи. Потужність запікання залежить від типу хліба: що він ніжніший, то нижчою має бути температура. Підрум'яньте скибочки хліба, дістаньте з духовки й викладіть на них решту інгредієнтів. Замість моцарели можна взяти будь-який інший сир, а помідори – нарізати кубиками або скибочками. Виклавши начинку на хліб, поверніть його до духовки ще на кілька хвилин, пильнуючи, щоб він не підгоріли.

Як підкреслити смак брускет? Можна використати цибулю та інші прянощі. Брускети краще подавати гарячими – просто з духовки.

Брускети з грибами

Ця закуска вирізняється багатим смаком та простотою приготування. Вам знадобляться: багет, гриби, олія, цибуля, сир, часник, оливкова олія, сіль та перець. Плюс будь-які прянощі, зокрема мелена паприка, петрушка та прованські трави.