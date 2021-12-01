Зимние напитки для детей и не только: два рецепта горячего шоколада и какао

1 декабря 2021 , 17:47
Читати новину українською

Источник:

ютуб Лизы Глинской

Захотелось чего-нибудь горячего и сладенького? Мы приготовили для вас три рецепта зимних напитков на любой вкус. Кстати, от них просто сходят с ума дети!

Рецепт горячего шоколада (1 вариант)

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Читайте также Сила перемен: как Creative Chefs Summit 2021 объединил кулинарных гуру


Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 200 граммов черного шоколада;
– молотая корица.
Для декора:
– взбитые сливки;
– тертый шоколад.

Приготовление:

  1. Молоко перелейте в сотейник и добавьте корицу.

  2. Прогрейте его до пара.

  3. Горячее молоко перелейте в мерный стакан и добавьте шоколад.

  4. Перебейте ингредиенты блендером до однородной массы.

  5. Разлейте горячий шоколад по стаканам и задекорируйте взбитыми сливками и тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Рецепт горячего шоколада (2 вариант)

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2


Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 60 граммов желтков;
– 20 граммов сахара;
– 150 граммов черного шоколада.

Приготовление:

  1. Разогрейте молоко до пара.

  2. Смешайте сырые желтки, сахар и тщательно перемешайте венчиком.

  3. Добавьте в желтки горячее молоко и перемешайте.

  4. Отправьте все на плиту и при постоянном помешивании доведите массу до 82 градусов. Важно, чтобы желтки не свернулись.

  5. Отправьте шоколад в мерный стакан и залейте кремом.

  6. Перебейте все в однородную массу.

  7. Разлейте по стаканам и подавайте к столу. Можно посыпать сверху мелкими зефирками.

Приятного аппетита!

Рецепт какао 

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2


Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 30 граммов какао;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. Смешайте вместе все сухие ингредиенты: какао, кукурузный крахмал и сахарную пудру.

  2. Добавьте 1/3 холодного молока и перемешайте до однородной консистенции.

  3. Влейте в сотейник массу и остатки молока и перемешайте.

  4. Доведите какао до кипения при постоянном помешивании. Через минуту отставьте с плиты.

  5. Разлейте готовое какао по стаканам и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления двух вариантов горячего шоколада и какао:

 

Автор: Богданна Рибак