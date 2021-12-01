Зимние напитки для детей и не только: два рецепта горячего шоколада и какао
Источник:ютуб Лизы Глинской
Захотелось чего-нибудь горячего и сладенького? Мы приготовили для вас три рецепта зимних напитков на любой вкус. Кстати, от них просто сходят с ума дети!
Рецепт горячего шоколада (1 вариант)
- Время: 10 минут
- Порции: 2
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Скриншот с видео
– 500 миллилитров молока;
– 200 граммов черного шоколада;
– молотая корица.
Для декора:
– взбитые сливки;
– тертый шоколад.
Приготовление:
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Молоко перелейте в сотейник и добавьте корицу.
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Прогрейте его до пара.
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Горячее молоко перелейте в мерный стакан и добавьте шоколад.
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Перебейте ингредиенты блендером до однородной массы.
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Разлейте горячий шоколад по стаканам и задекорируйте взбитыми сливками и тертым шоколадом.
Приятного аппетита!
Рецепт горячего шоколада (2 вариант)
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Скриншот с видео
– 500 миллилитров молока;
– 60 граммов желтков;
– 20 граммов сахара;
– 150 граммов черного шоколада.
Приготовление:
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Разогрейте молоко до пара.
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Смешайте сырые желтки, сахар и тщательно перемешайте венчиком.
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Добавьте в желтки горячее молоко и перемешайте.
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Отправьте все на плиту и при постоянном помешивании доведите массу до 82 градусов. Важно, чтобы желтки не свернулись.
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Отправьте шоколад в мерный стакан и залейте кремом.
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Перебейте все в однородную массу.
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Разлейте по стаканам и подавайте к столу. Можно посыпать сверху мелкими зефирками.
Приятного аппетита!
Рецепт какао
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Скриншот с видео
– 500 миллилитров молока;
– 30 граммов какао;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов кукурузного крахмала.
Приготовление:
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Смешайте вместе все сухие ингредиенты: какао, кукурузный крахмал и сахарную пудру.
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Добавьте 1/3 холодного молока и перемешайте до однородной консистенции.
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Влейте в сотейник массу и остатки молока и перемешайте.
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Доведите какао до кипения при постоянном помешивании. Через минуту отставьте с плиты.
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Разлейте готовое какао по стаканам и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления двух вариантов горячего шоколада и какао: