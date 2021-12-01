Рецепт гарячого шоколаду (1 варіант)

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

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Приготування:

  1. Молоко перелийте в сотейник та додайте корицю.
  1. Прогрійте його до пари.
  1. Гаряче молоко перелийте в мірну склянку та додайте шоколад.
  1. Перебийте інгредієнти блендером до однорідної маси.
  1. Розлийте гарячий шоколад по склянках та задекоруйте збитими вершками та тертим шоколадом.

Смачного!

Рецепт гарячого шоколаду (2 варіант)

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2


Скріншот з відео

Приготування:

  1. Розігрійте молоко до пари.
  1. Змішайте сирі жовтки, цукор та ретельно вимішайте вінчиком.
  1. Додайте до жовтків гаряче молоко та перемішайте.
  1. Відправте все на плиту та при постійному помішуванні доведіть масу до температури 82 градуси. Важливо, щоб жовтки не згорнулися.
  1. Відправте шоколад в мірну склянку та залийте кремом.
  1. Перебийте все в однорідну масу.
  1. Розлийте по склянках та подавайте до столу. Можна посипати зверху дрібними зефірками.

Смачного!

Рецепт какао

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Скріншот з відео

Приготування:

  1. Змішайте разом всі сухі інгредієнти: какао, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру.
  1. Додайте до них 1/3 холодного молока та перемішайте до однорідної консистенції.
  1. Влийте в сотейник отриману масу та залишки молока та перемішайте.
  1. Доведіть какао до кипіння при постійному помішуванні. Через 1 хвилину відставте з плити.
  1. Розлийте готове какао по склянках та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування двох варіантів гарячого шоколаду та какао: