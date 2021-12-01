Рецепт гарячого шоколаду (1 варіант)
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
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Скріншот з відео
Приготування:
- Молоко перелийте в сотейник та додайте корицю.
- Прогрійте його до пари.
- Гаряче молоко перелийте в мірну склянку та додайте шоколад.
- Перебийте інгредієнти блендером до однорідної маси.
- Розлийте гарячий шоколад по склянках та задекоруйте збитими вершками та тертим шоколадом.
Смачного!
Рецепт гарячого шоколаду (2 варіант)
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Скріншот з відео
Приготування:
- Розігрійте молоко до пари.
- Змішайте сирі жовтки, цукор та ретельно вимішайте вінчиком.
- Додайте до жовтків гаряче молоко та перемішайте.
- Відправте все на плиту та при постійному помішуванні доведіть масу до температури 82 градуси. Важливо, щоб жовтки не згорнулися.
- Відправте шоколад в мірну склянку та залийте кремом.
- Перебийте все в однорідну масу.
- Розлийте по склянках та подавайте до столу. Можна посипати зверху дрібними зефірками.
Смачного!
Рецепт какао
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Скріншот з відео
Приготування:
- Змішайте разом всі сухі інгредієнти: какао, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру.
- Додайте до них 1/3 холодного молока та перемішайте до однорідної консистенції.
- Влийте в сотейник отриману масу та залишки молока та перемішайте.
- Доведіть какао до кипіння при постійному помішуванні. Через 1 хвилину відставте з плити.
- Розлийте готове какао по склянках та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування двох варіантів гарячого шоколаду та какао: