Салат "Валентина": готуємо на Новий рік найсмачнішу заміну "Шубі"

Колись цей салат готували майже на кожне велике свято, і він легко затьмарював навіть "Шубу". Простий набір інгредієнтів, знайомий смак і акуратна подача шарами зробили "Валентину" справжнім хітом.

І сьогодні цей салат звучить так само переконливо – ніжний, ситний і дуже домашній, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Як приготувати салат "Валентина"?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для салату:

– 300 грамів вареної картоплі;

– 200 грамів шинки;

– 100 грамів ріпчастої цибулі;

– 4 варені яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– сіль до смаку.

Для соусу:

– 100 грамів майонезу;

– 100 грамів сметани.

Для маринування цибулі:

– 30 мілілітрів столового оцту;

– 50 мілілітрів води.

Приготування:

Цибулю наріжте тонкими півкільцями, залийте сумішшю води й оцту та залиште маринуватися на 10 – 15 хвилин. Після цього злегка відтисніть зайву рідину. Для соусу змішайте майонез і сметану до однорідності. Збирайте салат у формі діаметром близько 18 сантиметрів, викладаючи інгредієнти шарами. Перший шар – натерта на дрібній тертці варена картопля. Злегка посоліть і змастіть соусом. Другий шар – нарізана кубиками шинка та маринована цибуля, зверху знову шар соусу. Третій шар – натерті яєчні білки. Четвертий шар – тертий твердий сир, змастіть соусом. П’ятий шар – натерті яєчні жовтки. За бажанням прикрасьте салат зеленню або дрібною сіткою соусу. Перед подачею дайте настоятися в холодильнику 1 – 2 години – так шари краще поєднаються, а смак стане ще ніжнішим.

Як зробити салат менш калорійним?

За потреби майонез можна замінити густою сметаною або грецьким йогуртом – так салат вийде легшим, але збереже насичений смак, зазначає Kuchnia.

Для смакових акцентів чудово підійдуть лимонний сік або спеції. Сухий часник, мускатний горіх чи ароматні трави допоможуть зробити смак більш виразним.

