Салатів із курятиною існує чимало, та "Ольга" вирізняється вдалим поєднанням простих інгредієнтів. Особливу роль тут відіграють сухарики – вони додають приємної хрумкості та роблять страву ще більш ситною, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати салат "Ольга"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 100 грамів сухариків;

– 50 грамів твердого сиру;

– 2 мариновані огірки;

– 2 курячі яйця;

– 1 зубчик часнику;

– 3 столові ложки майонезу;

– листя салату до смаку;

– 1 пучок кропу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Куряче філе відваріть і залиште охолоджуватися прямо в бульйоні, щоб воно залишалося соковитим. Яйця зваріть круто, остудіть і очистьте. Огірки наріжте, зцідіть зайву рідину. Сир натріть, кріп дрібно посічіть. Курку наріжте невеликими шматочками, додайте подрібнені яйця, огірки та сир. Обережно перемішайте. Введіть часник, пропущений через прес, додайте кріп, заправте майонезом, посоліть за смаком і ще раз перемішайте. Викладіть салат на тарілку, застелену листям салату, а сухарики додайте безпосередньо перед подачею, щоб вони залишилися хрумкими.

Чим замінити майонез?

Спробуйте замінити майонез на сметану або натуральний йогурт. Так салат стане ніжнішим і менш калорійним, каже Kuchnia.

Для того, щоб додати до заправки трохи смакових акцентів, використайте лимонний сік чи спеції. Зокрема, підійдуть сухий часник, мускатний горіх чи духмяні трави.

