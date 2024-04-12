Ці помилки робить кожен: історик сказав, що не так з давніми рецептами пасок

Все частіше українці почали хотіти відтворити давні рецепти. Зокрема, набирають популярності давні паски, адже скоро Великдень.

Історик Вадим Назаренко зазначив, що зараз багато хто цікавиться давніми традиціями та намагається їх відродити. Проте часто їм просто бракує знань.

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Чому давні рецепти насправді такими не є

За словами Назаренка, нерідко господині намагаються пекти паски начебто за рецептами трьохсотлітньої давнини, які прочитали у ЗМІ. Вони використовують цукор і маргарин, не знаючи, що:

перший коштував у десятки разів більше, зокрема в 1750-х роках на ярмарку в Ромнах ціна за 10 кілограмів цукру і робочого вола була однаковою, тож цукор був по кишені лише найзаможнішим, наприклад, представникам козацької старшини,

маргарин взагалі на українських землях з'явився тільки у XX столітті.

На жаль, це стосується багатьох "кулінарних традицій": за давні рецепти видається те, що прийшло до нас не так давно. Робиться це або через незнання, або свідомо,

– вважає історик.

Щоб дізнатися, які паски пекли насправді 300, 200, 100 років тому, треба звернутися до історії та етнографії.

"Один із відомих давніх рецептів паски зберігся у кулінарній книзі середини XVIII століття. Він розрахований на заможного читача, який міг собі дозволити купівлю цукру, а також прянощів на кшталт шафрану та кориці. Ймовірний власник рукопису – козацький полковник Іван Кулябка", – зазначив Назаренко.

"Пасху так учинять надобно. – Мука чтобы хороша была, поставить сполдня медовую, якъ закпитить медъ, запарити высҍвки, чтобы гараздъ обмочились и вслодали, а когда простигнут, вь то время развести съ теплым медомъ и всыпать дрощей певныхъ; якъ зійдеть, процҍдить на сыто; якъ время учинять – когда до утрени зазвонят, двҍ шклянки желтковъ, а полшклянки масла чистого, холодного, – теплого четвертую долю, надобно большъ запары – двҍ шклянки, перве разбить зъ желтками, а послҍ запару всыпать и шафрану, рҍдко вчынять, не очень густо; а когда зійдетъ, коренья всыпать, сахару, галки, корицҍ толчоной, замҍсить, если схотҍть; заразъ скачать или трошки подождать, покамҍсть зойдеть рҍдченко, что лучше; ежели зараз, покачать змҍсивши".



Домашні паски – найсмачніші / Фото Unsplash

Другий рецепт – молодший на півтора століття. Його записав у Лубенському повіті на Полтавщині дослідник Василь Милорадович.

"Якщо перший рецепт – елітний, то цей – для звичайних селян, які ще на початок XX століття складали понад 80% населення українських земель. За записами Милорадовича, для тіста брали найкраще борошно, яке просіювали через густе сито, "щоб мука була як пил", – додав історик.

Паски випікалися тільки в Чистий четвер. Господиня обов'язкового вдягала чисту сорочку і робила опару із борошна, кип'яченої води та молока. Туди вона вкидала дріжджі та залишала її на деякий час.

Тим часом у розтерті пшеничні висівки окремо додавалися дріжджі та вода. Далі замішувалося тісто й готову суміш виливали в опару, досипали ще борошна, вимішували та залишали "підійти".

"Потім тісто різала навхрест і робила із нього високі паски та у вигляді круглої булки. Зверху робили хрест із двох смужок тіста. На самому верху паски робили "шишку", таку саму як і на… весільних короваях. Ця шишка прикріплювалася до паски гілочкою свяченої верби. Також у паску клали родзинки та чорнослив", – розповів Назаренко.

Після того, як паски підходили, господиня садовила їх до печі, промовляючи: "Господи, поможи! Дух святий із нами".

Невдало спечена паска вважалася лихим знаком:

якщо всередині була дірка, то це передвіщало смерть когось із членів родини,

а якщо була тріщина, то казали – "в господарстві щось трісне", наприклад, хата чи сарай.

Варто зазначити, що в кожному регіоні України були свої традиційні рецепти паски.