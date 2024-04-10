Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Морепродукти на сніданок – завжди гарна ідея, інформує Смачно 24. Вони допоможуть поповнити запаси вітамінів та мікроелементів, надаючи сили й наснаги провести день з користю.

Варто спробувати Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день

Однак при виборі морепродуктів варто пам'ятати головне правило – вони повинні бути свіжими та якісними. Аби у цьому не виникало жодних сумнівів, слід купувати продукцію лише надійних виробників.

ТМ "Водний Світ" ніколи не підведе

Зокрема, рекомендуємо звернути увагу на ТМ "Водний Світ" – беззаперечного лідера на ринку морепродуктів в Україні, з яким кожен зможе створити справжні кулінарні шедеври.

Люди довіряють цьому надійному виробнику вже понад 20 років, насолоджуючись широкою лінійкою продуктів бренду. Ба більше, завдяки високій якості та позитивному досвіду споживачів продукцію ТМ "Водний Світ" люблять далеко за межами України. Зокрема, її можна знайти в магазинах у США, Канаді, Ізраїлі, Грузії, Молдові, Німеччині, Польщі та Балтійських країнах.

Тож варто відкривати для себе нові смаки та втілювати в життя найсміливіші кулінарні ідеї, використовуючи морепродукти. Пропонуємо підбірку невимовно смачних та корисних сніданків, які навіть похмурий день зроблять вдалим.

Млинці зі спаржею та крабовими паличками

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4



Такі млинці сподобаються всім / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка крабових паличок "Сніжний краб" від ТМ "Водний Світ";

– 1 склянка молока;

– 2 яйця;

– 3 чверті склянки борошна;

– чверть чайної ложки розпушувача для тіста;

– чверть чайної ложки солі;

– чверть склянки розтопленого вершкового масла;

– 8 скибочок шинки;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 16 стебел спаржі;

– 3 – 4 пір'їни зеленої цибулі;

– діжонська гірчиця за бажанням.

Приготування:

Змішайте до однорідності борошно, яйця, молоко, розпушувач, сіль та розтоплене вершкове масло. Пательню розігрійте на середньому вогні, змастіть залишками масла та налийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіляючи його по дну. Смажте близько 1 хвилини на одній стороні, після чого переверніть та готуйте ще 20 – 30 секунд. Так само досмажте решту млинців. Кожен млинець змастіть вершковим сиром. Додайте скибочку шинки, шматочки крабових паличок та кілька стебелець попередньо відвареної спаржі. Присипте подрібненою зеленою цибулею, а для пікантності додайте діжонську гірчицю.

Тортилья з крабовими паличками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4



Потіште рідних казковими тортильями / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка крабових паличок ТМ "Водний Світ";

– 50 грамів песто з базиліком або в'ялені томати;

– 5 томатів чері;

– 2 столові ложки майонезу;

– 4 тортильї;

– 150 грамів моцарели

– шпинат та рукола до смаку.

Приготування:

Наріжте крабові палички та томати чері. Змішайте їх, додавши майонез та песто. Викладіть суміш на тортильї та присипте натертою моцарелою. Складіть тортилью: спочатку загніть нижню частину, потім – 2 бокові сторони до центру, загорніть "конвертик". Притисніть гриль-решіткою та підсмажте з обох боків протягом 3 – 5 хвилин.

Спрінг-роли з крабовими паличками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3



Спрінг-роли мають приємний та свіжий смак / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка "Сніжного крабу" від ТМ "Водний Світ";

– 6 листів рисового паперу;

– 1 огірок;

– 1 солодкий перець;

– 1 морква;

– листя салату до смаку;

– соус до смаку.

Приготування:

Огірок та перець наріжте довгою соломкою, а моркву натріть або також наріжте соломкою. Рисовий папір занурте у велику миску з теплою водою на декілька секунд. Далі викладіть його на велику пласку тарілку. Зверху на папір покладіть один листок салату, крабову паличку "Сніжний краб", шматочки огірка, перцю і моркви. Згорніть у рол. Лівий і правий край рисового паперу загорніть до середини, щоб нічого не випадало. Сформуйте ще декілька ролів, налийте улюблений соус у соусник і подавайте на стіл.

Яєчний рулет з ікрою мойви

Час : 30 хвилин + 2 години

: 30 хвилин + 2 години Порцій: 2



Ікра мойви прикрасить будь-яку страву / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 4 столові ложки ікри мойви ТМ "Водний Світ";

– 6 яєць;

– 1 столова ложка борошна;

– 30 грамів зелені (базиліку);

– олія для смаження;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Яйця розбийте у велику миску, посоліть, поперчіть до смаку. Перемішайте їх за допомогою вінчика. Щоб омлет гарно тримав форму, до яєць можна додати борошно. Суміш вилийте в розігріту пательню з олією. Підсмажте на невеликому вогні. Омлет покладіть на харчову плівку та змастіть ікрою. Далі викладіть базилік. Згорніть омлет у рулет і дайте постояти в холодильнику 2 години. Наріжте на порційні шматки та подавайте на стіл.

Яєчні млинці з крабовими паличками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2



Такі млинці підійдуть навіть на святковий стіл / Фото Shutterstock

Інгредієнти для млинців:

– 4 яйця;

– 1 столова ложка олії;

– 1 столова ложка крохмалю;

– пів чайної ложки солі.

Для начинки:

– 1 упаковка крабових паличок "Сніжний краб" від ТМ "Водний Світ";

– майонез чи крем-сир до смаку;

– 1 огірок;

– гострий соус Шрірача до смаку;

– 100 грамів відвареного рису.

Приготування:

З'єднайте усі інгредієнти для млинців у мисці та перемішайте до однорідності. Змастіть пательню олією та налийте трохи тіста. Смажте млинець до готовності. Те ж саме повторіть з усім тістом. Огірок поріжте соломкою, а палички "Сніжний краб" розділіть на волокна. Млинець намастіть майонезом чи крем-сиром. Зверху викладіть рис та додайте трохи соусу Шрірача. Далі покладіть шматки огірка, "Сніжного краба" та загорніть млинець у рулет.

Смачного!