Чому не можна промивати квашену капусту: розкриваємо секрети

Квашена капуста – це чудовий зимовий салат або незамінний додаток до великої кількості страв. Вона не тільки смачна, а й дуже корисна.

Приготування квашеної капусти – доволі легкий процес, який інколи починається з поради промити її. Цього не потрібно робити у жодному разі, адже є багато кращих рішень.

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Забудьте про полоскання квашеної капусти для розсольнику, начинки для вареників, пельменів чи салатів. Пом’якшити смак можна, змішавши її з білокачанною капустою в співвідношенні 2:1.

Найкращі рішення

Замість того, щоб промивати квашену капусту, просто оберіть правильні спеції. Майоран, ялівець або кмин – це прянощі, які чудово підкреслюють смак розсольнику, пом’якшують його кислинку та роблять страву неймовірною.

Для того, щоб відварити квашену капусту, замість звичайної води можна додати маринад від замочування грибів. Якщо ви хочете приготувати салат з квашеної капусти, то в основі має бути м’яка цибуля, посипана цукром.

Корисно та смачно / Фото pexels

Чому не можна промивати квашену капусту

Промивання квашеної капусти позбавляє її лактобактерій, необхідних для нормальної роботи травної системи. Харчові цінності, в тому числі вітаміни, також вимиваються. Промивання також позбавляє капусту смаку.