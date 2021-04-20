Збираємо великодній кошик: які продукти покласти та як зробити їх корисними

Наближається одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Незабаром потрібно буде збирати великодній кошик. Утім, ніхто й не здогадується, що необов'язково класти у нього звичні продукти. Їх можна замінити оригінальними домашніми варіантами, які будуть не лише смачними, але й корисними.

Обряд збирання великоднього кошика – одне із найбільш особливих приготувань до свята Воскресіння Христового. Тому важливо знати, які продукти обов'язково мають бути у вашому кошику та що вони символізують.

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Які продукти мають бути у великодньому кошику

Згідно з традицією, до великоднього кошика кладуть 6 основних продуктів, кожен з яких символізує щось пов'язане з цим світлим та давнім святом.

Паска. Це символ Сина Божого та хліб вічного життя. Паска символізує Воскресіння Ісуса Христа, який був розп'ятий на хресті за гріхи людства.

Згідно зі ще однією думкою, солодка паска символізує райське життя, яке стало можливим завдяки жертві Ісуса Христа.

Великодня паска / Фото Pixabay

Масло та сир. Вважається, що молочні продукти є символами жертовності Бога та його любові до людей. Адже сир та масло є продуктами, подарованими природою, а не створеними людиною.

Оскільки сир та масло є продуктами переробки молока, то, за ще однією думкою, воно, зі свого боку, є символом ніжності Бога до нас як до своїх дітей, адже ми потребуємо Божої благодаті, так само як немовля потребує молока матері.

Ще одна теорія покликається на біблійний вислів "земля, що тече молоком та медом", який означає, що Бог пообіцяв своєму народові життя в краю достатку та родючості.

Яйця (писанки). Цей продукт також є невід'ємним атрибутом Великодня. Яйце символізує життя. Це символ відродження та нового початку.

Писанки / Фото Pexels

М’ясні вироби. Традиція класти ковбасу та шинку до кошика сягає корінням Старого Завіту, коли у день Пасхи споживали ягня, принесене у жертву. Вважається, що ягня – це символ Ісуса Христа, який пожертвував своїм життям заради порятунку людства та врятував їх від смерті.

Хрін. Цей продукт символізує коріння – таке ж міцне, як віра у Бога. Це символ духовної сили, яку може дати людині щира віра та відданість Богові.

Сіль. Згідно з Біблією, сіль є символом зв'язку народу з Творцем. Під час проповіді на схилі гори Ісус сказав до своїх учнів "Ви – сіль землі".

Як зробити великодній кошик корисним

Ще з давніх-давен сіль символізувала повноту та достаток, а також гостинність, святість та прощення. Свячену сіль зберігають цілий рік. Вважається, що вона має цілющі властивості.

Здебільшого, у великодній кошик ми кладемо куплені продукти: магазинні паску й масло, копчені ковбасу й шинку тощо. Однак насправді його можна урізноманітнити смачними й корисними продуктами.

Приготуйте домашні страви

Ідеальним варіантом стане приготування страв для кошика на Великдень своїми руками. Насамперед це корисно для здоров'я: кожен інгредієнт ви обираєте самостійно та готуєте власноруч, тож можете бути певні у якості своїх продуктів.

Приготуйте страви самостійно / Фото Pexels

А ще такий процес чудово підкреслює дух свята, коли родина збирається разом, щоб приготувати продукти для освячення.

Спробуйте приготувати домашнє масло та паску замість магазинних, а замість купленої ковбаси з переробленого червоного м'яса зробіть домашню ковбаску з курятини.

Домашня паска / Фото Pexels

Куряче м’ясо є джерелом цілої низки вітамінів, серед яких вітаміни групи В, селен, цинк, залізо, магній, натрій, калій фосфор та кальцій.

Якщо ж ви піклуєтесь про свою фізичну форму, приготуйте страву із нежирних продуктів, як-от домашній рулет із курки. Курятина містить стільки ж корисних речовин, скільки й яловичина, але жиру в курячому м'ясі менше. Така страва стане чудовою заміною шинки у вашому кошику.

Не відмовляйтесь від своїх потреб

До того ж часте вживання червоного м'яса (особливо копченого та смаженого) може зашкодити здоров'ю. Птиця стане здоровішим вибором.

Якщо ви дбаєте про здоровий раціон, то підлаштувати кожен продукт під свої потреби стане чудовим рішенням. Наприклад, якщо у вас спостерігається непереносимість лактози або глютену, приготуйте паску з безлактозного молока чи безглютенового борошна.

Обирайте найкращі інгредієнти

Якщо вам важливо, аби ваші страви були не лише смачними, а й корисними, то віддавайте перевагу лише якісним продуктам. Наприклад, для страв з курятини обирайте продукцію перевіреного виробника, який вирощує птицю без антибіотиків та гормонів росту.

Рецепти корисних страв для великоднього кошика

Пропонуємо добірку рецептів, які стануть чудовим доповненням до вашого кошика.

Домашня паска без лактози та глютену

Домашня паска без лактози та глютену / Фото Unsplash

Інгредієнти:

борошно без глютену (готова суміш або рисове борошно) – 200 г;

кукурудзяне борошно – 100 г;

сода – 1 ч. л;

коричневий нерафінований цукор – 70 г;

кокосова олія – 120 г;

соєве молоко – 120 мл;

ваніль – 5 г;

родзинки – 2 ст. л;

щіпка солі.

Приготування:

З'єднайте всі сухі інгредієнти (крім соди) в каструлі, тоді налийте молоко та перемішайте. Додайте у каструлю кокосове масло та соду та перемішайте. Змастіть форми для пасок маслом та розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть тісто у форми та поставте у розігріту духову піч Випікайте паски за температури 160 – 180 градусів 30 – 40 хвилин. Якщо верхівки пасок сильно підрум'яняться, накрийте їх фольгою та випікайте до готовності тіста. Вийміть паски з духовки та накрийте рушником і залишіть їх "відпочити". Поки паска ще тепла переверніть форму на бік та почекайте 5 хвилин. Це допоможе без зусиль їх вийняти з форми. Вийміть паску з форми. Прикрасьте за бажанням.

Курячий рулет з часником

Курячий рулет з часником / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

філе курячого стегна "Наша Ряба" – 1 кг;

желатин сухий – 1 пакетик;

2–3 зубки часнику;

паприка за смаком;

сіль і перець за смаком.

Приготування:

Наріжте куряче м'ясо невеликими шматочками та покладіть у глибоку миску. Дрібно наріжте часник та додайте його до курятини. Посоліть, поперчіть та додайте паприку. Додайте сухий желатин та ретельно переміщайте. Викладіть курку на фольгу та з її допомогою сформуйте рулет. Розігрійте духові піч до 200 градусів. Покладіть рулет у фользі на вистелене деко та помістіть у духовку. Запікайте близько години. Вийміть рулет з духовки та дайте йому охолонути. Не виймаючи його з фольги, поставте у холодильник мінімум на 5 годин. Після цього фольгу можна знімати. Готово.

Вершкове масло по-домашньому

Домашнє масло / Фото Pixabay

Інгредієнти:

жирна домашня сметана – 1 л;

сіль за смаком.

Приготування:

Викладіть сметану в неглибоку посудину. Розминайте руками впродовж 1 хвилини. Коли почне виділятись рідина, обережно злийте її. Продовжуйте розминати та зливати, поки рідина не припинить виділятись. Надайте відділеному маслу довільну форму та заморозьте. Також сметану можна збити з допомогою блендера або міксера. Готово.

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Отож, збираючи великодній кошик, не забувайте про традиції, однак пам'ятайте, що найважливіше – робити це з любов'ю та разом з близькими. Смачної вам паски!