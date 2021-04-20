Збираємо великодній кошик: які продукти покласти та як зробити їх корисними

Джерело:24 канал
Наближається одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Незабаром потрібно буде збирати великодній кошик. Утім, ніхто й не здогадується, що необов'язково класти у нього звичні продукти. Їх можна замінити оригінальними домашніми варіантами, які будуть не лише смачними, але й корисними.
Обряд збирання великоднього кошика – одне із найбільш особливих приготувань до свята Воскресіння Христового. Тому важливо знати, які продукти обов'язково мають бути у вашому кошику та що вони символізують.
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Згідно з традицією, до великоднього кошика кладуть 6 основних продуктів, кожен з яких символізує щось пов'язане з цим світлим та давнім святом.
Паска. Це символ Сина Божого та хліб вічного життя. Паска символізує Воскресіння Ісуса Христа, який був розп'ятий на хресті за гріхи людства.
Згідно зі ще однією думкою, солодка паска символізує райське життя, яке стало можливим завдяки жертві Ісуса Христа.
Великодня паска / Фото Pixabay
Масло та сир. Вважається, що молочні продукти є символами жертовності Бога та його любові до людей. Адже сир та масло є продуктами, подарованими природою, а не створеними людиною.Оскільки сир та масло є продуктами переробки молока, то, за ще однією думкою, воно, зі свого боку, є символом ніжності Бога до нас як до своїх дітей, адже ми потребуємо Божої благодаті, так само як немовля потребує молока матері.
Ще одна теорія покликається на біблійний вислів "земля, що тече молоком та медом", який означає, що Бог пообіцяв своєму народові життя в краю достатку та родючості.
Яйця (писанки). Цей продукт також є невід'ємним атрибутом Великодня. Яйце символізує життя. Це символ відродження та нового початку.
Писанки / Фото Pexels
М’ясні вироби. Традиція класти ковбасу та шинку до кошика сягає корінням Старого Завіту, коли у день Пасхи споживали ягня, принесене у жертву. Вважається, що ягня – це символ Ісуса Христа, який пожертвував своїм життям заради порятунку людства та врятував їх від смерті.
Хрін. Цей продукт символізує коріння – таке ж міцне, як віра у Бога. Це символ духовної сили, яку може дати людині щира віра та відданість Богові.
Сіль. Згідно з Біблією, сіль є символом зв'язку народу з Творцем. Під час проповіді на схилі гори Ісус сказав до своїх учнів "Ви – сіль землі".Ще з давніх-давен сіль символізувала повноту та достаток, а також гостинність, святість та прощення. Свячену сіль зберігають цілий рік. Вважається, що вона має цілющі властивості.
Здебільшого, у великодній кошик ми кладемо куплені продукти: магазинні паску й масло, копчені ковбасу й шинку тощо. Однак насправді його можна урізноманітнити смачними й корисними продуктами.
Ідеальним варіантом стане приготування страв для кошика на Великдень своїми руками. Насамперед це корисно для здоров'я: кожен інгредієнт ви обираєте самостійно та готуєте власноруч, тож можете бути певні у якості своїх продуктів.
Приготуйте страви самостійно / Фото Pexels
А ще такий процес чудово підкреслює дух свята, коли родина збирається разом, щоб приготувати продукти для освячення.
Спробуйте приготувати домашнє масло та паску замість магазинних, а замість купленої ковбаси з переробленого червоного м'яса зробіть домашню ковбаску з курятини.
Домашня паска / Фото Pexels
Куряче м’ясо є джерелом цілої низки вітамінів, серед яких вітаміни групи В, селен, цинк, залізо, магній, натрій, калій фосфор та кальцій.
Якщо ж ви піклуєтесь про свою фізичну форму, приготуйте страву із нежирних продуктів, як-от домашній рулет із курки. Курятина містить стільки ж корисних речовин, скільки й яловичина, але жиру в курячому м'ясі менше. Така страва стане чудовою заміною шинки у вашому кошику.До того ж часте вживання червоного м'яса (особливо копченого та смаженого) може зашкодити здоров'ю. Птиця стане здоровішим вибором.
Якщо ви дбаєте про здоровий раціон, то підлаштувати кожен продукт під свої потреби стане чудовим рішенням. Наприклад, якщо у вас спостерігається непереносимість лактози або глютену, приготуйте паску з безлактозного молока чи безглютенового борошна.
Якщо вам важливо, аби ваші страви були не лише смачними, а й корисними, то віддавайте перевагу лише якісним продуктам. Наприклад, для страв з курятини обирайте продукцію перевіреного виробника, який вирощує птицю без антибіотиків та гормонів росту.
Пропонуємо добірку рецептів, які стануть чудовим доповненням до вашого кошика.
Домашня паска без лактози та глютену / Фото Unsplash
Інгредієнти:
Приготування:
Курячий рулет з часником / Фото Shutterstock
Інгредієнти:
Приготування:
Домашнє масло / Фото Pixabay
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Приготування:
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Отож, збираючи великодній кошик, не забувайте про традиції, однак пам'ятайте, що найважливіше – робити це з любов'ю та разом з близькими. Смачної вам паски!