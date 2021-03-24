Сьогодні жінки впевнено опановують нові професії, поєднують сім'ю та кар'єру, дбають про власне здоров'я та цінують свій час. Ми вирішили поспілкуватись з українками та з'ясувати, які харчові звички їм притаманні.

В умовах сучасного темпу життя часу для кулінарних експериментів все менше. Утім, потреба у різноманітному та збалансованому раціоні залишається. Сучасні виробники це розуміють, тому дбають про те, аби процес приготування їжі був якомога швидшим та легшим.

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Ми поговорили з трьома українками про те, як їм вдається займатись кар'єрою, хобі й сім'єю та водночас дбати про здоровий раціон.

Олена, 28 років, фінансистка

Олена майже увесь день проводить на роботі, тому в неї обмаль часу на приготування їжі. А ще дівчина займається спортом та дотримується здорового харчування. Для неї важливо, аби їжа була корисною та поживною, щоб забезпечувати денну норму корисних речовин, необхідних організму для правильного функціонування.

"Коли тримаєш руку на пульсі сучасності, доводиться раціонально розподіляти свій час, – розповідає Олена, – на кухні я проводжу менш як годину. Однак я активно займаюсь спортом, тому в раціоні має бути білок та овочі. Відтак у моєму холодильнику завжди є м'ясо. Я віддаю перевагу саме курятині, бо вміст корисних речовин у ній такий же, як у яловичині, але жиру в курятині менше, а вітаміну В3, який бере участь у перетворенні їжі в енергію, – більше”.

Оскільки я дбаю про власне здоров'я та фізичну форму, мені важливо, аби куряче м'ясо було свіже та очищене від шкірки, у якій є холестерин. Ідеальним варіантом для мене є гомілки та стегна без кісток та шкіри від ТМ "Наша Ряба". Це низькокалорійний продукт, але водночас дуже поживний та корисний, який можна поєднати з чим завгодно. Повернувшись з роботи чи тренування, я просто додаю до них спеції та запікаю в духовці, роблю салат або овочі-гриль – і поживний обід чи вечеря готові. Це легко та швидко.

Курятина є поживною та дієтичною водночас / Фото Shutterstock

Єва, 21 рік, студентка

Єва – студентка, яка мешкає сама. Дівчина розповідає, що коли зранку вибігає з дому, а до обіду проводить час на лекціях, то ввечері геть немає сил та бажання щось готувати. На додачу, багато часу вона приділяє самоосвіті, тому на дозвіллі їй хочеться більше часу проводити у компанії друзів, а не на кухні.

"Я довго намагалась якось поєднувати приготування їжі та навчання, та це не завжди вдавалось. Було складно змусити себе після важкого дня братись за тарілки та каструлі. Та нещодавно в супермаркеті я натрапила на курячі стріпси від ТМ "Наша Ряба". Це шматочки філе, які вже нарізані смужками. Для мене це стало справжньою знахідкою! Тепер процес приготування їжі займає лічені хвилини".

Я просто кидаю стріпси на розігріту сковороду, додаю приправи та овочі. Також люблю додавати їх у салат. Це не лише смачно, а й корисно, адже курятина є джерелом цілої низки вітамінів: кальцій, цинк, залізо, калій, селен, фосфор, магній, натрій, вітаміни А, С, Е та вітаміни групи В. Для мене це вкрай важливо, адже навчання потребує багато сил та енергії, тому мій раціон має бути повноцінним, – каже дівчина.

Куряче м'ясо готується швидко та легко / Фото Shutterstock

Світлана, 34 роки, мама

У Світлани двоє маленьких дітей. Здорове харчування для неї та її сім’ї є дуже важливим, адже малечі необхідний різноманітний раціон, багатий на білки, жири та вуглеводи. Проте їжа не лише має містити незамінні мікроелементи, але й бути смачною. Не менш важливо, щоб її приготування не забирало багато часу, адже за дітьми потрібен постійний догляд.

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Жінка розповідає: "Як для мами двох дітей дитячий раціон має для мене особливе значення. Насамперед я звертаю увагу на якість та поживність продуктів, оскільки збалансований раціон дитини – запорука правильного функціонування та гармонійного розвитку організму. Одним із продуктів, які я найчастіше готую для всієї сім'ї, є курятина, бо у ній дуже багато корисних речовин, серед яких незамінні амінокислоти та поліненасичені жирні кислоти. Вони є важливим будівельним матеріалом для організму дитини. До того ж курятина смачна, тому діти залюбки їдять суп з курки, курячі котлети та запечене куряче філе з овочами".

Обираючи курятину, я звертаю увагу на виробника. Я довіряю ТМ "Наша Ряба", адже вони вирощують птицю без гормонів росту та антибіотиків, що підтвердив незалежний аудит. Окрім цього, виробник подбав про те, щоб приготування не потребувало багато часу та зусиль, тому я купую вже очищену та нарізану продукцію, – додає Світлана.

Страви з курятини необхідні в дитячому раціоні / Фото Shutterstock

Отож, якщо у вас обмаль часу на приготування їжі, але ви хочете тішити себе та близьких поживними та смачними стравами, продукція ТМ "Наша Ряба" стане вашим незамінним помічником на кухні. Готуйте з задоволенням, смачного!