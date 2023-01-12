Як правильно готувати качку: рецепт та поради шеф-кухаря Ярославського

12 січня 2023, 14:15
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Ярославський

Взимку особливо хочеться здивувати рідних та гостей святковою стравою, наприклад качкою. Але як її правильно приготувати, аби не зіпсувати дорогий продукт?

Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами цінними та дієвими порадами, щодо приготування качки.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Окрім секретів та порад, шеф-кухар підготував смачний та ситний рецепт запеченої качки з яблуками. Як відомо, таке поєднання інгредієнтів викличе овації у кожного, хто її скуштує.

Поради по приготуванню качки

  • Якщо качка понад 1,3 – 1,5 кілограма, то і готувати її потрібно більше. На кожні додаткові 0,5 кг додаємо ще 30 хвилин на 120 градусів. Збільшуємо також кількість інших продуктів.
  • ️Можна використовувати різні коренеплоди замість картоплі.
  • ️Можна додавати зернову гірчицю замість діжонської.
  • ️Можна готувати качку в гусятниці.
  • Дуже важливо готувати качку щільно закриваючи її фольгою або в закритій гусятниці, щоб вона не була сухою.

Рецепт запеченої качки з яблуками

  • Час: 4 години (без урахування маринування)
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1,3 кілограма качки;
 – 5 невеликих картоплин;
 – 5 зелених яблук;
 – 60 грамів меду;
 – 55 грамів діжонської гірчиці;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Для маринаду змішуємо мед, гірчицю, сіль і перець.️ Сіль найкраще брати з розрахунку 10 – 12 грамів на 1 кілограм качки.
  • Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 дні просолитися.
  • Дістаємо качку з холодного місця та кладемо на середину підготованої фольги: складаємо її у 2 шари й готуємо великий шмат, щоб він повністю покрив птицю.
  • Очищаємо яблука, їх можна теж змащувати трохи маринадом (за бажанням). Кладемо все в качку, а частину, яка не влізає можна викласти поруч.
  • Картоплю розрізаємо навпіл, підкладаємо під качку по боках.
  • Останню фалангу крил качки відрізаємо, а ніжки обв'язуємо шпагатом, щоб було красиво.
  • Додаємо білого вина та трав за бажанням: чебрець, розмарин і добре пакуємо у фольгу "човником", щоб сік не витікав.
  • Щільно закриваємо фольгу, щоб качка готувалася у власному соку і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. Зменшуємо температуру 120 градусів і ще готуємо 2 – 2,5 години.
  • Далі відкриваємо фольгу, поливаємо отриманим соком, підіймаємо температуру до 200 – 220 і доводимо до рум’яної скоринки.

Дістаємо та смакуємо️!

Автор: Богданна Рибак