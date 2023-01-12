Як правильно готувати качку: рецепт та поради шеф-кухаря Ярославського
12 січня 2023, 14:15Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Взимку особливо хочеться здивувати рідних та гостей святковою стравою, наприклад качкою. Але як її правильно приготувати, аби не зіпсувати дорогий продукт?
Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами цінними та дієвими порадами, щодо приготування качки.
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Окрім секретів та порад, шеф-кухар підготував смачний та ситний рецепт запеченої качки з яблуками. Як відомо, таке поєднання інгредієнтів викличе овації у кожного, хто її скуштує.
Поради по приготуванню качки
- Якщо качка понад 1,3 – 1,5 кілограма, то і готувати її потрібно більше. На кожні додаткові 0,5 кг додаємо ще 30 хвилин на 120 градусів. Збільшуємо також кількість інших продуктів.
- ️Можна використовувати різні коренеплоди замість картоплі.
- ️Можна додавати зернову гірчицю замість діжонської.
- ️Можна готувати качку в гусятниці.
- Дуже важливо готувати качку щільно закриваючи її фольгою або в закритій гусятниці, щоб вона не була сухою.
Рецепт запеченої качки з яблуками
- Час: 4 години (без урахування маринування)
- Порції: 4 – 6
– 1,3 кілограма качки;
– 5 невеликих картоплин;
– 5 зелених яблук;
– 60 грамів меду;
– 55 грамів діжонської гірчиці;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Для маринаду змішуємо мед, гірчицю, сіль і перець.️ Сіль найкраще брати з розрахунку 10 – 12 грамів на 1 кілограм качки.
- Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 дні просолитися.
- Дістаємо качку з холодного місця та кладемо на середину підготованої фольги: складаємо її у 2 шари й готуємо великий шмат, щоб він повністю покрив птицю.
- Очищаємо яблука, їх можна теж змащувати трохи маринадом (за бажанням). Кладемо все в качку, а частину, яка не влізає можна викласти поруч.
- Картоплю розрізаємо навпіл, підкладаємо під качку по боках.
- Останню фалангу крил качки відрізаємо, а ніжки обв'язуємо шпагатом, щоб було красиво.
- Додаємо білого вина та трав за бажанням: чебрець, розмарин і добре пакуємо у фольгу "човником", щоб сік не витікав.
- Щільно закриваємо фольгу, щоб качка готувалася у власному соку і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. Зменшуємо температуру 120 градусів і ще готуємо 2 – 2,5 години.
- Далі відкриваємо фольгу, поливаємо отриманим соком, підіймаємо температуру до 200 – 220 і доводимо до рум’яної скоринки.
Дістаємо та смакуємо️!