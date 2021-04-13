Як темперувати шоколад: поради та детальна інструкція від кондитерки Лізи Глінської

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Темперування шоколаду складна та точна справа, яку без підготовки та певних знань не виконати. Кондитерка Ліза Глінська розповіла про методи та правильні етапи в темперуванні шоколаду, які точно вам допоможуть розібратися у цій складній кулінарній техніці.
Темперування шоколаду – це процес нагрівання та охолодження шоколаду до певних температур. В результаті цього процесу какао масло твердне в певній кристалічній структурі.
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Темперування робить шоколад твердим, надає йому красивого блиску та хрускоту. В процесі охолодження шоколад стискається, тому його легко вийняти з форми.
Важливою для темперування є і температура в приміщенні – ідеальна 20 – 21 градус.
– у мікрохвильовій печі при постійному помішуванні кожні 10 – 20 секунд;
– на паровій бані.
Спочатку шоколад розтоплюють, далі його 2/3 частини виливають на мармурову або гранітну поверхню та охолоджують до потрібної температури. Далі додають залишки 1/3 шоколаду та доводять до робочої температури.
Розтоплюють шоколад, охолоджують його та додають каллети. Знову прогрівають масу до робочої температури.
Мікріо – це темпероване какао масло. Спочатку потрібно розтопити шоколад, далі додати мікріо. Молекули масла мікріо надають певний будівничий процес решті молекулам какао масла в шоколаді.