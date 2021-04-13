Як темперувати шоколад: поради та детальна інструкція від кондитерки Лізи Глінської

Темперування шоколаду складна та точна справа, яку без підготовки та певних знань не виконати. Кондитерка Ліза Глінська розповіла про методи та правильні етапи в темперуванні шоколаду, які точно вам допоможуть розібратися у цій складній кулінарній техніці.

Темперування шоколаду – це процес нагрівання та охолодження шоколаду до певних температур. В результаті цього процесу какао масло твердне в певній кристалічній структурі.

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Темперування робить шоколад твердим, надає йому красивого блиску та хрускоту. В процесі охолодження шоколад стискається, тому його легко вийняти з форми.

Важливою для темперування є і температура в приміщенні – ідеальна 20 – 21 градус.

Етапи темперування шоколаду

Шоколад розтоплюють до певної температури. Швидко охолоджують шоколад. Доводять шоколад до потрібної температури та переходять до використання.

Як розтопити шоколад

– у мікрохвильовій печі при постійному помішуванні кожні 10 – 20 секунд;

– на паровій бані.

Способи темперування шоколаду

Таблаж – темперування на холодній поверхні.

Спочатку шоколад розтоплюють, далі його 2/3 частини виливають на мармурову або гранітну поверхню та охолоджують до потрібної температури. Далі додають залишки 1/3 шоколаду та доводять до робочої температури.

Темперування каллетами

Розтоплюють шоколад, охолоджують його та додають каллети. Знову прогрівають масу до робочої температури.

Темперування за допомогою мікріо

Мікріо – це темпероване какао масло. Спочатку потрібно розтопити шоколад, далі додати мікріо. Молекули масла мікріо надають певний будівничий процес решті молекулам какао масла в шоколаді.