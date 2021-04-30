Як правильно вийти з посту: слушні поради та рецепти для легкого травлення

За період Великого посту ви відвикли від м’яса, риби, яєць та молочних продуктів. І якщо на Великдень сядете за вранішній святковий стіл і почнете наминати калорійне, ваш організм може зчинити "заколот". Розповідаємо, як вийти з посту без шкоди для здоров’я й що приготувати смачненького, але водночас легкого для травлення!
Передвеликодній піст триває 40 днів, і з кожним днем нашого утримання від їжі тваринного походження, кількість ферментів, які допомагають її засвоювати, зменшується. Наша травна система звикає працювати в економному режимі. Тож якщо по завершенні посту відразу накинутися на жирні продукти – шлунок, жовчний міхур, підшлункова залоза та печінка за таке інтенсивне розговіння не подякують. Особливо це небезпечно, якщо у вас є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.
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Отже, у перші дні свята віддавайте перевагу стравам, які легше засвоюються:
- із дієтичних видів м'яса (курятині, індичатині, кролятині);
- рибним;
- на основі молочних та кисломолочних продуктів із мінімальною жирністю;
- овочевим (за винятком крохмалистих і заправлених майонезом).
Головне – не поспішайте повернутися до звичного харчування, їжте малими порціями, адже попереду – цілий тиждень із великодніми наїдками! Із посту треба виходити потихеньку – тоді від нього буде сама лише користь для здоров’я.
Як легко вийти з посту:
- Розпочніть святкову трапезу із сирної паски, кисломолочний сир для якої оберіть нежирний – 5%-ний.
- Якщо впродовж усього посту ви не споживали курячих яєць, великодньої неділі дозвольте собі лише одне, адже це важкий продукт для травлення.
- Із м’ясних наїдків обирайте дієтичні ковбаски чи рулети з курятини. Куряче м’ясо шлунок перетравлює відносно легко, тож ви добре почуватиметесь. Якщо не можете встояти перед ароматним шашликом, який останніми днями посту вам просто вже ввижався, – приготуйте його з дієтичного курячого філе з додаванням спецій.
- Після кожного прийому їжі обов’язково дослухайтесь до свого організму. Відчули після котрогось із продуктів важкість – відкладіть його на кілька днів.
- А от свіжої зелені, фруктів та овочів їжте побільше: вони сприяють травленню.
Щоб спростити вам вибір святкових наїдків після посту, ми підготували кілька рецептів апетитних страв – на будь-який смак! Вам залишається тільки обрати, що готувати, або ж приготувати всього по трішки.
Парові котлети
- Час приготування: 35 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Парові котлети / Фото Наша Ряба
Інгредієнти:– 400 г курячого фаршу "Філейний" ТМ "Наша Ряба";
– 50 г вівсяних пластівців швидкого приготування;
– 2 яйця;
– 50 г вершків 10%-ної жирності;
– сіль на ваш смак;
– 5 г свіжого кропу.
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте вівсяні пластівці, курячі яйця з вершками. Залиште суміш на 5 хвилин, щоб пластівці набухли.
- Додайте до яєчно-вівсяної суміші курячий фарш, дрібно нарізаний кріп та спеції на свій смак. Ретельно вимішайте масу руками.
- Розділіть фарш на 9 – 10 частин і сформуйте овальні котлети.
- Викладіть котлети до пароварки й пропарюйте до готовності 10 – 15 хвилин.
Домашній крем-сир
- Час приготування: 12 – 18 годин
- Кількість порцій: 1 (близько 320 грамів)
Домашній крем-сир / Фото Shutterstock
Інгредієнти:– 350 г грецького йогурту жирністю 10%;
– 270 г не кислої сметани жирністю 20%;
– 5 г солі;
Додаткові девайси:– марля,
– сито,
– миска,
– велика таріль,
– щось важке для пресу.
Приготування:
- Згорніть марлю вчетверо й викладіть на велике сито.
- У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, сметану, трішки посоліть. Ретельно вимішайте ложкою.
- Перелийте масу на марлю й обережно загорніть краї. Перекладіть масу в сито, що стоїть на глибокій тарілці, до якої стікатиме сироватка.
- Накрийте сито з масою в марлі харчовою плівкою й поставте зверху миску з водою чи крупами або будь-який інший прес.
- Відправте заготовку до холодильника на 12 – 18 годин.
- Злийте сироватку. Зніміть крем-сир у марлі із сита, перекладіть на таріль – і насолоджуйтеся домашнім делікатесом.
Легкий салат із куркою, огірком та йогуртом
- Час приготування: 30 хвилин
- Кількість порцій: 4 персони
Легкий салат із куркою, огірком та йогуртом / Фото Shutterstock
Інгредієнти:– 400 г курячого філе ТМ "Наша Ряба";
– 150 г твердого сиру;
– 1 свіжий огірок;
– листя салату на ваш смак;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 ст. л. йогурту;
– 1 ч. л. гірчиці.
Приготування:
- Відваріть куряче філе до готовності в підсоленій воді.
- Охолодіть м'ясо й дрібно наріжте.
- Натріть твердий сир на грубій тертці. Огірок наріжте дрібним кубиком.
- На дно салатниці викладіть листя салату.
- В окремій мисці з’єднайте курятину, твердий сир, вичавлений часник та огірок.
- Заправте салат йогуртом та гірчицею.
- Вистеліть таріль салатним листям, зверху викладіть заправлену масу. Салат готовий!
Смачного!