Весна – не найкращий час для строгих дієт: що варто додати до раціону, а що прибрати

Щоб успішно втрачати зайву вагу потрібен раціональний розклад харчування. Та це один із факторів, який допоможе скинути зайву вагу. Що ще важливо?

Не травмуйте свій організм жорсткими дієтами!

Як же хочеться, знявши з себе зимовий одяг, раптом виявитися стрункою, легкою, по-весняному новою! Але приміряючи весняний гардероб, раптом розумієш, що улюблена спідниця затісна, а джинси якось не так сидять... Починається пошук швидких методів скидання накопичився за зиму. Час не чекає, тому в хід йдуть експрес-дієти, голодування, пігулки для схуднення. І ніхто не замислюється, що трохи ослаблений після зимової сплячки організм, може сильно постраждати від непродуманих над ним дій.

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Весна, не найкращий час для строгих дієт.

Різке обмеження поживних речовин – білка, корисних жирів, складних вуглеводів, вітамінів і мінералів для організму, який після зими дуже часто буває ослабленим, може привести до загострення хронічних захворювань або появи нових проблем зі здоров'ям.

Постраждає і зовнішній вигляд – шкіра, волосся і нігті, які не стануть чекати, поки ви почнете їх нормально годувати знову.

Важливо пам'ятати, що весняне харчування треба не обмежувати, а навпаки розширювати – вводити якісні джерела вітамінів і мінералів, повноцінні білки та жири, харчові волокна.

На що потрібно звернути увагу у харчуванні

Розберемося, на що потрібно звертати увагу в нашому раціоні навесні, щоб не тільки забезпечити його всім необхідним, але і привести до ладу фігуру і влізти в ці "джинси, що сіли за зиму".

Капуста, буряк, морква, заморожені овочі, квашена капуста, трохи свіжих сирих овочів залишаються в нашому раціоні до пізньої весни. І хоча вітамінів в них стає менше, але мінералів та клітковини достатньо. Також можна збагатити свій вітамінний і мінеральний раціон пророслими насінням рослин і молодою зеленню, яка скоро почне з'являтися.

Фрукти і ягоди навесні менш різноманітні. Добре використовувати заморожені ягоди. З ними ми отримаємо органічні кислоти, аскорбінову кислоту, які потрібні для наших судин, шкіри і суглобів. Рекомендую їх додавати в страви, а не тільки варити з них компоти. Для напоїв краще використовувати шипшину. Можна використовувати, як джерело аскорбінової кислоти цитрусові та ківі. Вони тривало зберігають під своєю щільною шкіркою цей вітамін.

Яйця, птиця, морська риба, сир, вершкове масло, сметана важливі не тільки вмістом білка і корисних жирів – основи імунітету, але і жиророзчинних вітамінів А, Д, Е.

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Вони відповідають за нашу кісткову систему, шкіру, волосся і нігті. Крім того, з цими продуктами надходить частина вітамінів групи В, кальцій, цинк, мідь, залізо, йод. Без них нормальний обмін речовин, робота імунної та ендокринної систем не можливі.

Крупи, бобові і хліб з борошна грубого помелу – джерела багатьох корисних речовин: і рослинного білка, і вітамінів з мінералами, і харчових волокон. Але для того, щоб привести свою фігуру в порядок потрібно виключити зі свого харчування білі булки, пиріжки та каші швидкого приготування.

Ну і, звичайно ж, не варто забувати про рослинні олії холодного віджиму, горіхи і насіння. Вони будуть підтримувати імунну систему, утримувати вологу в нашій шкірі і надавати здоровий вигляд волоссю.

Що виключаємо з раціону?

А ось що точно потрібно прибрати з весняного раціону, так це солодкі напої, пакетовані соки, кондитерські вироби, цукор. Вони не тільки заважають нашій імунній системі навесні, але і впливають на нашу фігуру. "Але як же без смаколиків?" – запитаєте ви. У нас є сухофрукти, мед, чорний шоколад. Я думаю, що при повноцінному харчуванні цього, в невеликій кількості, буде достатньо, щоб підсолодити наш раціон.

Щоб успішно втрачати зайву вагу потрібен раціональний розклад харчування. Багато людей з якими спілкуюсь на консультаціях не можуть повірити, що для схуднення потрібно, по-перше – їсти, а по-друге – їсти регулярно. А втретє – рівномірно розподілити калорії протягом дня.

Такий має бути ваш весняний курс на оновлення. Не забуваймо, що правильне харчування лише один із факторів приведення ваги в норму.

Важливо достатньо рухатися, гуляти на свіжому повітрі, зайнятися фітнесом або танцями. Принаймні, при повноцінному харчуванні на це у вас вистачить сил.

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Отже, що робимо?

Переглядаємо своє харчування, прибираємо, ви самі знаєте що, з раціону, розділяємо всі корисні продукти на 3-4-5 прийоми... І поступово занурюємося в спорт. Вперед до доброго самопочуття і красивої фігури! Тоді не доведеться весь час худнути до весни, літа або будь-якої дати.