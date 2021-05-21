100 рецептів на кожен день: Мартиновська та Ярославський відкрили передзамовлення спільної книги

Відомі українські шеф-кухарі Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський відкрили передпродаж своєї спільної кулінарної книги "100 рецептів на кожен день". Яка ціна та вміст книги, – розповідаємо у матеріалі.

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"100 рецептів на кожен день" – унікальна та перша кулінарна книга Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського, у котрій автори зібрали найкращі рецепти страв.

У ній лише перевірені нами рецепти з покроковими фотографіями кожного процесу, – прокоментував шеф-кухар Володимир Ярославський.

У книзі на читачів чекають різноманітні рецепти, котрі підійдуть, як для святкового столу, так і для буденного. свято, так і на щодень. Судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" запевняють, що рецепти здивують навіть найзавзятішого гурмана.

Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму Мартиновської

Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський випустять книгу у двох екземплярах: стандартному та подарунковому. Тираж стандартної кулінарної книги "100 рецептів на кожен день" всього 5 000 тисяч, а подарункової – 300.

До того ж власники колекційного видання отримують запрошення на закритий гала-вечір, де познайомляться з авторами ближче. Відомо, що гала-вечірка відбудеться у новому ресторані Володимира Ярославського CHEF’s TABLE.

Попередня ціна передзамовлення книги "100 рецептів на кожен день" 590 гривень, подарункового видання – 4900 гривень.