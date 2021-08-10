Смерть за насолоду: чому за розпивання кави у Стамбулі раніше карали

Кава – пряний та улюблений ранковий напій. Сьогодні споживання кави стало не просто насолодою, а певним ритуалом. Але так було не завжди.

Перша згадка про споживання кави датується XV століттям. Саме у цей період у Ємені навчалися молоти та заварювати запашний напій. Каву також використовували у суфізмі (містична інтерпретація ісламу) для проведення релігійних обрядів.

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Напій швидко поширився по регіону Червоного моря, звідти потрапив до Стамбула на початку XVI століття, потім – в християнську Європу.

Кава – потужний афродизіак / Фото Unsplash

Коли напій набув великої популярності, а саме між початком XVI та кінцем XVIII століть, було багато релігійних діячів і громадських лідерів, котрі намагались заборонити споживання кави.

Консервативна частина мусульманського світу противилася культурі вживання кави, оскільки це нововведення було відмінним від часу життя пророка Мухаммеда.

Кава – це не тільки напій, а й розмови / Фото Unsplash

Частина християн теж просили Папу заборонити каву як сатанинське нововведення та стверджувала, що кава п'янить питущих. У певний час було заведено вважати, що кав'ярні притягували осіб, схильних до аморальної поведінки. Там грали в азартні ігри, курили опіум і займалися проституцією.

Заборонений напій / Фото Unsplash

Проте найбільше європейські та османські правителі боялися не так проявів сумбурного життя, як вільного волевиявлення думок, що практикувалося у кав'ярнях. До того часу як з'явилися кав'ярні в Османській імперії було мало місць, де можна було збиратися та обговорювати соціальні питання. Зустрічалися у мечетях, проте вони не призначалися для довгих розмов, а таверни вважалися поганими місцями для мусульман. У 1633 році під впливом цього страху султан Мурад IV прийняв рішення карати порушників смертю.

Старовинна фотографія зі Стамбулу / Фото Pinterest

Історичні дані свідчать, що переодягнений Мурад IV бродив вулицями Стамбула з мечем і відрубував голови будь-кому, хто був залучений в цю незаконну діяльність. За перше порушення, пов'язане з розпиванням кави в громадському місці, могли карати побиттям, а вже за друге – утопленням в Босфорі.

Старовинний рецепт приготування кави з Османської імперії

Напій повільно варився в особливому посуді близько 20 хвилин, його подавали у високій чашці, котра була заповнена до країв. На смак кава виходила гіркуватою та полум'яною. Її пили дрібними ковтками, запиваючи водою.