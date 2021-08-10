Смерть за насолоду: чому за розпивання кави у Стамбулі раніше карали
Джерело:24 канал
Кава – пряний та улюблений ранковий напій. Сьогодні споживання кави стало не просто насолодою, а певним ритуалом. Але так було не завжди.
Перша згадка про споживання кави датується XV століттям. Саме у цей період у Ємені навчалися молоти та заварювати запашний напій. Каву також використовували у суфізмі (містична інтерпретація ісламу) для проведення релігійних обрядів.
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Напій швидко поширився по регіону Червоного моря, звідти потрапив до Стамбула на початку XVI століття, потім – в християнську Європу.
Коли напій набув великої популярності, а саме між початком XVI та кінцем XVIII століть, було багато релігійних діячів і громадських лідерів, котрі намагались заборонити споживання кави.
Консервативна частина мусульманського світу противилася культурі вживання кави, оскільки це нововведення було відмінним від часу життя пророка Мухаммеда.
Частина християн теж просили Папу заборонити каву як сатанинське нововведення та стверджувала, що кава п'янить питущих. У певний час було заведено вважати, що кав'ярні притягували осіб, схильних до аморальної поведінки. Там грали в азартні ігри, курили опіум і займалися проституцією.
Проте найбільше європейські та османські правителі боялися не так проявів сумбурного життя, як вільного волевиявлення думок, що практикувалося у кав'ярнях. До того часу як з'явилися кав'ярні в Османській імперії було мало місць, де можна було збиратися та обговорювати соціальні питання. Зустрічалися у мечетях, проте вони не призначалися для довгих розмов, а таверни вважалися поганими місцями для мусульман. У 1633 році під впливом цього страху султан Мурад IV прийняв рішення карати порушників смертю.
Історичні дані свідчать, що переодягнений Мурад IV бродив вулицями Стамбула з мечем і відрубував голови будь-кому, хто був залучений в цю незаконну діяльність. За перше порушення, пов'язане з розпиванням кави в громадському місці, могли карати побиттям, а вже за друге – утопленням в Босфорі.
Старовинний рецепт приготування кави з Османської імперії
Напій повільно варився в особливому посуді близько 20 хвилин, його подавали у високій чашці, котра була заповнена до країв. На смак кава виходила гіркуватою та полум'яною. Її пили дрібними ковтками, запиваючи водою.