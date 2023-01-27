Коли ціни кусаються: чим та в яких стравах можна дешево замінити яйця

Яйця присутні у багатьох рецептах, і багато кулінарів вважають їх незамінними. Втім, це не зовсім так, тому в деяких випадках можна зекономити та використати дешеві замінники.

Кулінарні хитрощі дозволяють не лише урізноманітнити смак страв, а й зекономити кошти. У великій кількості рецептів потрібно використовувати яйця, але є випадки, коли можна скористатися лайфхаками та не витрачати багато коштів.

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Дешеві продукти, якими можна замінити яйця

Дійсно, курячі яйця трапляються ледь не на кожному кроці під час приготування різноманітних страв. Втім, ціни на цей продукт інколи змушують шукати альтернативи, і їх є чимало.

Необхідний продукт, який стає розкішшю / Фото Pexels

Наприклад, на допомогу може прийти аквафаба. Цей інгредієнт із загадковою назвою – це звичайна вода з бобових, таких як нут, сочевиця чи квасоля. Її можна збити міксером як яйця та використати при приготуванні безе, тістечок, майонезу або омлету. Це можливо завдяки наявності в цій воді великої кількості білка та крохмалю.

Якщо ви полюбляєте снідати яйцями, то варто спробувати підсмажити тофу. На перший раз може бути трішки незвично, але потім він може завоювати симпатію навіть тих, хто не думає про вегетаріанство.

Також варто згадати таку сполуку, як камедь ріжкового дерева. Це природний загусник і сполучна речовина, отриманий з насіння ріжкового дерева. Він не потребує розігріву, тому придатний до використання навіть у холодних стравах. Цей інгредієнт проявить себе як гарний замінник яєць у кремах, пудингах, десертах, соусах та супах.