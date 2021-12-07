Чим замінити майонез в салатах: смачні варіанти до святкового столу

Якщо ви ще досі заправляєте салати майонезом – зупиніться та ознайомтеся зі смачною альтернативою: грецьким йогуртом, сметаною, гірчицею чи песто. Якщо ви не готові відмовитися від улюбленої заправки – приготуйте його власноруч.

Наближаються новорічні свята, ми починаємо планувати меню на святковий стіл і обирати для нього страви. Різноманітні закуски, улюблені салати, піца, роли та десерти.

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Вся ця їжа калорійна, якщо вона ще й з майонезом – важкість та кілька зайвих сантиметрів на талії можуть вас неприємно "привітати" з Новим роком. Щоб полегшити вам вибір, ми підготували для вас цікаву та корисну підбірку соусів та заправок, без майонезу.

Грецький йогурт

Звичайний білий йогурт без наповнювачів та цукру – найкращий варіант для заміни калорійного майонезу у салатах та закусках. Ви можете придбати його в будь-якому магазині, або приготувати власноруч вдома.

Грецький йогурт не тільки корисний, а й низькокалорійний. Він не створить важкість у шлунку, навпаки, допоможе травленню. Додавайте його в улюблені салати з овочами, шинкою чи ковбасою. Щоправда, до свіжої, слабосоленої риби він не підходить.



Грецький йогурт із зеленню / Фото Пабліш Україна

Гірчиця в зернах

Гірчиця в зернах чудово замінить калорійний майонез у свіжих овочевих салатах. Спробуйте змішати її з невеликою кількістю лимонного соку або оливкової олії, додайте каплю меду – смак неймовірний!

Сметана

Сметана, як і грецький йогурт відмінний замінник майонезу у салатах та закусках. Краще обирати не жирну сметану для заправки салатів, адже так смачніше та зручніше.

Додавайте сметану з невеликою кількістю гірчиці до олів'є, або заправте нею салат з язиком.

Соус песто

Улюблений соус італійців та невід'ємний складник капрезе. Готують його зі свіжого листя базиліку, оливкової олії, кедрових горішків та пармезану.

Соус песто відмінно доповнить овочеві салати та закуски, також його можна подавати з пастою.

Домашній майонез

Якщо ви не готові відмовитися від майонезу, не купуйте його в магазині – приготуйте власноруч вдома.



Інгредієнти для майонезу / Фото Харчі

Для цього вам потрібно всього кілка інгредієнтів, які точно знайдуться на кухні: сирі яйця, олія, гірчиця та лимон.

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