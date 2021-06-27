Ресторанна страва за кілька хвилин: чому варто скуштувати Курочку су-від від ТМ "Наша Ряба"

Нещодавно торгова марка "Наша Ряба" представила неймовірну новинку – соковиту та корисну Курочку су-від, яка вже готова до споживання! Відтепер цю смачну страву можна придбати в супермаркетах та магазинах. Курочка буде корисною для тих, хто дотримується здорового раціону та займається спортом. Що це за трендовий продукт і в чому його переваги – читайте далі.

Кулінарний термін "су-від" ми чуємо дедалі частіше. І хоча не всім українським споживачам ця технологія знайома, її популярність із кожним днем зростає. Адже у вакуумній упаковці й за сталої температури, що не перевищує точки кипіння, готуються неймовірні страви, як-от смачна та соковита Курочка су-від від ТМ "Наша Ряба"!

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Курочка су-від від "Наша Ряба" – це ніжне, соковите м'ясо, що просто тане у роті! Страву не потрібно готувати, адже курочка вже готова – ви можете розігріти її або ж споживати холодною. А заощаджений час ви зможете присвятити собі та своїм близьким.

Як готується Курочка су-від від ТМ "Наша Ряба"

Перш ніж потрапити у вашу тарілку, Курочка су-від від ТМ "Наша Ряба" пройшла делікатну термічну обробку у вакуумній упаковці без жодних добавок – лише м'ясо та трішечки солі. Курочка готується у власному соку за температури 64 °C впродовж 3 годин. Така технологія дозволяє зберегти максимум вітамінів та мікроелементів, серед яких селен, фосфор та вітамін В5, а також повноцінний смак курочки, завдяки тривалому приготуванню.

Курочка су-від у вакуумній упаковці без жодних добавок / Фото Shutterstock

Чи можна приготувати курочку су-від у домашніх умовах

Готувати за технологією су-від в домашніх умовах не так уже й просто. По-перше, потрібно точно дотримуватись усіх технологічних нюансів – будь-яка похибка може зіпсувати страву.

По-друге, су-від передбачає використання спеціального обладнання, як-от нагрівач, вакууматор та заглибний термостат. Однак таке обладнання є не у всіх.

Тому страви су-від частіше замовляють у ресторані або ж купують у магазині. У багатьох країнах виробники пропонують безліч продуктів, приготованих за цією технологією. Їх продають у герметично запакованих вакуумних пакетах уже готовими до споживання.

Курочка су-від від ТМ "Наша Ряба" вже готова до споживання / Фото Shutterstock

Які переваги має Курочка су-від ТМ "Наша Ряба"

В Україні такі заготовки траплялися в магазинах нечасто. Проте зрештою наші виробники звернули увагу на цю перспективну технологію. Одним із перших, потішивши споживачів ніжною та поживною курочкою су-від. Курятина ТМ "Наша Ряба" – це справді

Соковитість та корисність. Завдяки тривалому приготуванню (протягом декількох годин) за низьких температур у герметичному вакуум-пакеті курочка стає неймовірно соковитою та зберігає усі корисні властивості.

Вітаміни та мікроелементи. Особливості приготування Курочки су-від "Наша Ряба" забезпечують збереження вітамінів та корисних мікроелементів, як-от селен, фосфор та вітамін В5. Селен знижує ризик онкологічних та серцевих захворювань, покращує роботу щитовидної залози та імунної системи. Фосфор покращує метаболізм, сприяє зміцненню зубів та регулює кислотно-лужний баланс. Вітамін В5 підтримує нормальне функціонування травного тракту, бере участь у метаболізмі інших вітамінів та синтезі холестерину.

Курочка су-від "Наша Ряба" містить вітаміни та корисні мікроелементи / Фото Наша Ряба

Економія часу. Курочка су-від від "Наша Ряба" – це ніжне соковите м'ясо. Страву не потрібно готувати, адже курочка вже готова – ви можете розігріти її або ж споживати холодною. А заощаджений час краще присвятити собі та своїм близьким.

Без додавання жиру. Курочка су-від – не лише поживна, але й дієтична страва з максимально натуральним смаком. М'ясо курки готується у власному соці без додавання жирів.

Для салатів, сендвічів та теплих страв. Її можна споживати як холодною, додаючи до сендвічів та салатів, так і теплою (треба лише розігріти будь-яким зручним способом).

Як розігріти курочку су-від

У гарячій воді : занурте в киплячу воду вакуумний пакет на 10 хвилин.

: занурте в киплячу воду вакуумний пакет на 10 хвилин. На сковороді/грилі : обсмажте 5 хвилин для отримання апетитної скоринки з обох сторін, попередньо вийнявши з пакета та змастивши олією.

: обсмажте 5 хвилин для отримання апетитної скоринки з обох сторін, попередньо вийнявши з пакета та змастивши олією. У мікрохвильовці : розігрійте у мікрохвильові впродовж 3 – 4 хвилин, попередньо зробивши надріз у пакеті.

: розігрійте у мікрохвильові впродовж 3 – 4 хвилин, попередньо зробивши надріз у пакеті. У духовці: запікайте 15 – 20 хвилин за температури 180 °C, попередньо вийнявши з пакета та змастивши рослинною олією.

Як смакувати курочку су-від

Додавайте курочку су-від в салат, перші страви та сендвічі ;

; Подавайте як основну страву з гарніром ;

; Насолоджуйтеся шматочками курочки су-від з улюбленим соусом.

Отже, Курочка су-від від ТМ "Наша Ряба" – це ресторанний смак без зайвих зусиль. Якщо ви дбаєте про своє здоров'я й бажаєте смакувати корисними, поживними стравами – неодмінно скуштуйте цю новинку.