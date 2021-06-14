Відколи дитина стала їсти не з ложечки, а самостійно, ми не можемо достеменно знати, чи отримує вона необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Навіть якщо їй щодня читати нотації про шкоду фастфуду. Навіть якщо давати їй гроші на обід. Навіть якщо знаходити час, щоб спакувати до ланчбокса стратегічний запас свіженької домашньої їжі.

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Окрім батьків у дітей є інші авторитети:

Бабусі та дідусі, що не пропускають нагоди почастувати онуків цукерками.

Однолітки, які з апетитом наминають гамбургер чи піцу.

Реклама на ТБ та в інтернеті, що нав’язує "модне" харчування: газовані напої, шоколадні батончики, чипси.

Опиратися такій спокусі можуть лише ті діти, яких змалечку привчили до здорового харчування.

Як харчуватися дітям

Правильний дитячий раціон – збалансований та різноманітний. На столі мають бути присутні всі продукти, внесені дієтологами до переліку здорових*:

Птиця та риба, що є джерелом повноцінного білка (червоного м'яса – небагато), неперероблені м'ясні продукти.

Овочі, ягоди, фрукти (свіжі та сушені), зелень.

Бобові.

Яйця.

Молочні та кисломолочні продукти.

Продукти з цільного зерна: мюслі, хліб із висівками, а ще краще – цільнозерновий. Вони насичують краще, ніж вироби з борошна вищого ґатунку, містять більше цінних поживних речовин, а крім того, клітковину, що поліпшує травлення.

Горіхи та насіння.

Натуральні солодощі, як-от чорний шоколад зі значним вмістом какао.

Правильний дитячий раціон – збалансований та різноманітний / Фото Shutterstock

Із жирів слід віддавати перевагу тим, що містять поліненасичені омега-3 жирні кислоти, оліям холодного віджиму й назавжди викреслити з родинного меню трансжири, спреди та рафіновану олію.

* Рекомендації складено для дітей віком від 2 років і дорослих осіб.

Як заохотити дитину харчуватися правильно

Виховуйте особистим прикладом

Ми вимагаємо від дітей їсти ненависну броколі, а самі на їхніх очах наминаємо за обидві щоки пельмені. Діти копіюють поведінку дорослих, у тому числі й у харчуванні. Якщо хочете, щоб ваші нащадки їли здорові продукти, – харчуйтеся відповідно.

Харчуйтесь правильно / Фото Shutterstock

Готуйте разом із дитиною

Повірте: навіть якщо ваше дитя абияк поріже овочі на салат, воно з'їсть цю страву з більшим апетитом, аніж готову порцію, яку ви поставите перед ним на стіл.

Їжте з яскравих тарілок

Звісно, перш ніж придбати гарний посуд, переконайтеся, що він не містить шкідливих речовин, що можуть потрапити до їжі.

Нагадуйте, що правильно харчуватися – модно

І наводьте за приклад котрусь із зірок, від якої фанатіє ваш малюк. Що він виросте таким само сильним та гарним, як ХХХ. І зможе досягти такого ж або й більшого успіху.

Усі діти люблять бутерброди – змиріться з цим

Як приготувати канапку, яку дитина залюбки з'їсть та ще й отримає від неї користь?

Замініть білий хліб на цільнозерновий, а ковбасу та жирний твердий сир – на здоровішу альтернативу, наприклад на скибочку вареного чи запеченого курячого філе. Покладіть зверху шматочок авокадо (а перетерте авокадо можна використати замість вершкового масла) і посипте насінням кунжуту. У цьому бутерброді буде все:

і повноцінний тваринний білок (курятина),

і мінерали, що забезпечують міцність кісток та зубів (кунжут),

і корисні жири (авокадо),

і складні вуглеводи (темний хліб).

І коштуватиме такий накладанець не так дорого, як здається. З одного філе можна буде приготувати кілька бутербродів або ж наріжете решту м'яса до салату.

Важлива умова: курятина, тим паче для дитячого раціону, має бути свіжою та безпечною, від надійного виробника, який вирощує птицю без антибіотиків. В Україні успішно пройшла перевірку незалежного аудиту на відсутність антимікробних засобів продукція ТМ "Наша Ряба".

Одного авокадо також вистачить на кілька днів. Воно чудово зберігається в холодильнику. Головне – не виймайте з плоду кісточку, тоді він не почорніє.

Замініть білий хліб на цільнозерновий / Фото Shutterstock

Найменшеньких можна зацікавити "художнім" перекусом. Викладіть на канапці "волосся" із зеленої цибульки, "носик" – зі шматочка редиски, "очі" – з кружалець огірка й усміхнений "ротик" – зі скибочки помідора. Варіантів – безліч. Вмикайте фантазію й творіть!

Діти терпіти не можуть овочі

Тож подбайте про різноманіття.

Відваріть три види овочів різних кольорів та текстури (приміром цвітну капусту, броколі та моркву) і викладіть акуратними рядочками на тарілку. Коли дитині є з чого обрати, вона охочіше береться за виделку.

Діти не люблять продуктів, яких раніше не куштували

Малеча часто відмовляється куштувати нові смаки, бо не знає, чи вони їй сподобаються. Спробуйте перетворити острах на... веселощі.

У перерві між прийомами їжі або в обідню пору, після того як дитина з'їсть суп, влаштуйте гастрономічну гру. Нехай дитина замружить очі, а ви, пригощаючи її шматочком якогось продукту, запитуватимете: "М'яке чи тверде? Кисле чи солодке?" Починайте з тих фруктів, які дитина знає й любить. А далі можна запропонувати нові для неї продукти.

Найбільший ворог дитячого здоров'я – цукор

Він псує зуби, робить дітей гіперактивними та неуважними, сприяє розвитку ожиріння. Поясніть це дитині за допомогою цікавих, яскраво ілюстрованих книжок чи публікацій в інтернеті.

Візьміть за правило взагалі не тримати вдома шкідливих солодощів, бо інакше рука сама тягтиметься по чергову цукерку чи зефірку.

Але разом із тим визначте "солодкий день", коли вся сім'я матиме законне право їсти солодке без жодних докорів сумління. Заздалегідь подбайте, щоб на столі чи в буфеті були корисні смаколики: натуральний мармелад, сухофрукти, шоколад з умістом какао не менш як 60 відсотків.

Подбайте, щоб на столі чи в буфеті були корисні смаколики / Фото Shutterstock

Ніколи не заохочуйте дитину солодощами

Інакше ви сформуєте в неї нездорову харчову звичку. Подорослішавши, дитина так само винагороджуватиме себе, ризикуючи нажити букет хвороб.

Подбайте, щоб організм дитини не зневоднювався

Добова норма рідини:

Для дітей вагою до 10 кілограмів – 100 мілілітрів на кожен кілограм ваги.

Для тих, хто важить 11 – 20 кілограмів, – 1 літр + 50 мілілітрів на кожен додатковий кілограм понад 10 кілограмів.

Для дітей вагою понад 20 кілограмів – 1,5 літра + 20 мілілітрів на кожен додатковий кілограм понад 20 кілограмів, але не більше ніж 2,4 літра.

Звичайно, якщо дитина багато рухається, а також у спекотну погоду норма води буде трохи більшою.

Із 1 вересня 2021 дітей у школах більше не годуватимуть магазинними сосисками, котлетами із сумнівного фаршу та розмазаним по тарілці картопляним пюре. В оновленому меню: плов із курятиною, овочі, припущені із соусом бешамель, капустяний салат із зеленим горошком та насінням, львівський сирник – загалом 160 корисних і поживних страв.

Однак дієтологи наголошують: обід у шкільній їдальні – це лише 25 – 30 відсотків від загального добового раціону дитини, тому дуже важливо подбати про її харчування в позанавчальний час.