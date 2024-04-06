"Хліб – щось святе для українців": судді "МастерШеф" стали ведучими документального фільму

Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський стали ведучими документального фільму "Тісто". Його можна буде переглянути в кінотеатрах вже 2 травня.

Приємною новиною поділився сам суддя "МастерШеф". Він розповів усі подробиці.

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Судді "МастерШеф" стали ведучими фільму "Тісто"

Ярославський зазначив, що в хаті його бабусі завжди пахло хлібом.

Тож все, що пов'язане з тістом, для мене є особливим. І взагалі хліб – це щось святе для українців. Майже все літо минулого року ми подорожували різними регіонами України, збирали історії та рецепти, відкривали для себе багато нового. І нарешті я можу вам все розповісти,

– зазначив кухар.

За його словами "Тісто" – це документальний фільм про українські культурні традиції, про хліб та українців.

"Сходіть на це кіно з родиною, запросіть друзів і розкажіть знайомим. Підтримайте українське кіно та традиції. Я дуже вдячний усій великій команді @filmua за можливість бути причетним до створення нашого нового кіно. Ви неймовірні і для мене честь працювати разом з вами", – наголосив Ярославський.

Наостанок суддя "МастерШеф" поділився своєю дитячою мрією – він мріє озвучити мультфільм.

"Вірю, що колись це трапиться. Обіймаю усіх і до зустрічі в кіно з 2 травня", – підсумував Ярославський.