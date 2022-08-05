Як не зіпсувати м'ясо-гриль: що радять світові шеф-кухарі

Приготування м’яса на грилі – це ціле мистецтво. Як насолодитися смачною їжею і нічого не зіпсувати – дізнайтеся у нашому матеріалі.

Літо – це пора пікніків і приготування страв на грилі. 24 канал зібрав найкорисніші поради від відомих кухарів світу про те, як правильно готувати особливе м’ясо.

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Відомий американський шеф-кухар Ентоні Бурдена в інтерв’ю Tech Insider зазначив, що у жодному разі не слід торкатися стейка під час чи після смаження. Він також додав, що це найпоширеніша помилка при приготуванні такого м’яса.

Після смаження стейк потрібно перекласти на дерев'яну дошку і дати йому "відпочити" до кімнатної температури. Це займе близько 5 – 7 хвилин,

– розповів Бурдена.

Кулінар наголошує, що, лежачи на дошці, м’ясо все ще готується. Якщо все робити правильно, то можна отримати надзвичайно соковиту страву.

Найкраще для застілля / Фото unsplash

Зірковий кухар Гордон Рамзі рекомендує маринувати м’ясо за день до смаження, щоб спеції проникли всередину та додали страві смаку, аромату та кольору. Він додав, що на м'ясо не треба тиснути, бо це прискорює карамелізацію.

Шеф-кухар Мікаель Ароянзан рекомендує обирати для гриля лише свіже м’ясо без зайвого запаху. При нарізанні м'яса треба зняти так звану "косу", бо вона буде жорстка при приготуванні.

Поради для ідеального результату / Фото unsplash

Шеф-кухар Семюель Гесс із ресторану Grays у готелі Hilton зазначає, що одним із найважливіших кроків перед тим, як готувати на грилі, є вибір м’яса, насиченого білками.

М’ясо для гриля має “піддаватися” на дотик і не повертатися у своє положення,

– рекомендує шеф Гесс.

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво радить обирати незвичні інгредієнти для маринаду. Наприклад, гранатовий сік і апельсиновий фреш добре розм'якшать м'ясо, наповнять його новим смаком і збережуть його соковитість.