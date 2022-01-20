Кулінарні ідеї: що робити із невикористаними жовтками

Інколи під час готування виникають моменти, коли потрібен лише білок. Доля жовтків у таких випадках не завжди закінчується кулінарними рецептами.

Досить приготувати меренгу, сорбет або чимало інших страв, щоб у вас залишилися жовтки. Існує багато способів їх використання. Давайте поглянемо на декілька з них.

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Коли ви не можете використати жовтки відразу, ви можете зберігати їх у холодильнику до 4 днів.

Якщо ваші жовтки ще цілі, обережно перекладіть їх у герметичну ємність і залийте невеликою кількістю води, щоб запобігти їх висиханню. Якщо вони були пробиті, покладіть їх у пакет для заморозки і закрийте його, щоб видалити якомога більше повітря.

Незамінний інгредієнт / Фото pexels

Ще один спосіб заморозити цей продукт – додайте невелику щіпку солі на жовток і перемішайте, щоб вона розчинилася. Потім ви можете покласти їх у пакет для заморозки або у форму для льоду (одна порожнина відповідає приблизно одному жовтку). Зверніть увагу на дату заморожування. Заморожені жовтки зберігаються до 4 місяців. Щоб розморозити, поставте їх в холодильник напередодні ввечері.

Основа для багатьох страв / Фото pexels

Якщо ви не хочете морозити цей продукт, його завжди можна використати для приготування безлічі страв. Серед солодких варіантів – заварний крем, крем-брюле або пісочний пиріг.

У солоному варіанті жовток використовується для приготування багатьох соусів. Найбільш традиційним є майонез. Також ви завжди можете додати зайвий жовток, готуючи улюбленій курячі тюфтельки.