Імбир, кардамон та лавр: які прянощі є традиційними для української кухні
Джерело:Спадок
Спеції та прянощі – важливий та невід'ємний елемент будь-якої кухні. Без них смак будь-якої страви важко навіть уявити.
Прянощі – це рослини, які містять у собі ароматичні та гостросмакові речовини. З давніх-давен їх використовували в ритуалах, потім знайшли їм застосування на кухні та в медицині.
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Кожен народ підібрав собі прянощі до смаку, вони увійшли до рецептів всіх традиційних страв. Не стала винятком і українська кухня, яка багата на смаки та способи приготування їжі.
Імбир
Рослина родом з Південно-Східної Азії. На кухні використовують корінь рослини. Особливо наші предки любили додавати його для приготування квасу, меду, браги, настійок, наливок тощо. Зазвичай імбир додають наприкінці приготування страви.
Імбир – чудовий додаток до напоїв та солодощів / Фото Pixabay
Гвоздика
Гвоздика може похизуватися походженням з Молуккських островів, які ще називають "островами прянощів". В кулінарії її використовують пуп'янками або в меленому вигляді. В основному нею ароматизують солодкі страви, але часто також додають у маринади для м'яса та риби.
Гвоздика – відомий "помічник" для солодких страв / Фото Pixabay
Кардамон
Цей додаток до страв один із найніжніших, але разом з тим – найдорожчих. Походження кардамону – Індія та Шрі-Ланка. Сфера його використання – кондитерські вироби та кава. Додавати його варто обережно – смак та аромат дуже насичені.
З кардамоном головне – не перестаратися / Фото Pixabay
Лавр
Віддавна рослина росла у Середземномор'ї та була сиволом слави та перемоги. Без його листя важко уявити будь-яку рідку страву та консервацію. Втім, лавр чудово підійде до будь-якої страви, тому й завоював велику популярність.
Лавровий лист дуже популярний / Фото Pixabay