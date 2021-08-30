Цвітна капуста також має протиракову властивість та є хорошим антиоксидантом завдяки сульфорафану, що входить до її складу. А що можна приготувати з цього овочу? Ми підібрали прості рецепти, які допоможуть оцінити смак і користь цвітної капусти. Готуйте з задоволенням!

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Цвітна капуста, смажена ​​на сковорідці

Овоч можна приготувати як смаженим, так і запеченим. Щоб зменшити час приготування цвітної капусти, багато господинь перед смаженням бланшують її у підсоленій воді (від 3 до 5 хвилин). Тож почнімо з найпростішого рецепта.

Смажена цвітна капуста

Смажена цвітна капуста / Фото reczepty.blogspot

Інгредієнти:

1 кілограм цвітної капусти;

50 – 70 мілілітрів соняшникової олії;

60 грамів борошна (краще кукурудзяного);

0,5 чайної ложки солі;

спеції до смаку.

Приготування:

Розбираємо качан на окремі суцвіття, кожне ретельно промиваємо. В окріп занурюємо гілочку розмарину, дрібку солі, бланшуємо 5 хвилин. У разі використання замороженого продукту його потрібно закинути в холодну воду. Не радимо розморожувати цвітну капусту. Дістаємо суцвіття друшляком із каструлі та залишаємо до повного висушування рідини. Змішуємо борошно зі спеціями. У цій масі вимочуємо шматочки цвітної капусти, смажимо до утворення апетитної золотистої скоринки.

Рецепт сніданку з цвітної капусти

Смажена цвітна капуста з сиром / Фото juegoscocinarpasteleria

Інгредієнти:

300 – 400 грамів суцвіття капусти;

50 грамів будь-якого сиру твердих сортів;

2 середніх яйця;

20 – 30 грамів масла вершкового;

2 ложки столові сметани/майонезу;

1 болгарський перець;

5 грамів (чайна ложка) італійських трав;

дрібка солі.

Приготування:

Кілька хвилин бланшуємо суцвіття. Болгарський перець нарізаємо тонкою соломкою й обсмажуємо на розігрітій сковороді з олією. Додаємо капусту і також смажимо її до появи скоринки. В окрему тару виливаємо сметану (у разі її відсутності можна використовувати майонез), спеції, потертий сир. Все ретельно перемішуємо. Заливаємо отриманою масою капусту, смажимо 3 хвилини, потім перевертаємо. Сніданок готовий! Під час подачі посипаємо зеленню.

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Смажена капуста в оболонці з сухарів

Смажена цвітна капуста у сухарях / Фото vkusnoo

Інгредієнти:

½ кілограма свіжої/замороженої цвітної капусти;

50 – 60 мілілітрів соняшникової/оливкової олії;

3 яйця середнього розміру;

½ упаковки панірувальних сухарів;

дрібка солі.

Приготування:

Капусту ділимо на маленькі шматочки. Ретельно їх миємо, бланшуємо в окропі. По готовності позбуваємося зайвої рідини, використовуючи друшляк. В окремому посуді збиваємо виделкою яйця з дрібкою солі до появи легкої піни. В іншу тарілку поміщаємо панірувальні сухарі. Кожен шматок вимочуємо в яйці, після чого обвалюємо в сухарях. Починаємо обсмажувати на гарячій сковорідці до золотавого кольору, час від часу перевертаючи. Апетитна страва готова.

Смажена цвітна капуста із сиром у клярі

У класичному рецепті кляр готується з яєць і борошна з додаванням солі. Ми пропонуємо вам трішки змінити інгредієнти кляру й отримати приголомшливу страву. Незвичайний смак із хрусткою скоринкою забезпечить доданий сир.

Смажена цвітна капуста у клярі з сиром / Фото Аppetito

Інгредієнти:

500 – 600 грамів цвітної капустки;

75 грамів (3 ложки з гіркою) 20% сметани;

70 грамів борошна;

50 грамів сиру;

3 яйця середнього розміру;

соняшникова/оливкова олія.

Приготування:

З качана знімаємо нижнє листя, промиваємо. Поділяємо на невеликі частини. Відварюємо до м'якості (не більше ніж 3 хвилини). Поки вариться капуста, займемося кляром: у посуд з яйцями додаємо сіль зі спеціями (за бажанням), сметану. Збиваємо до появи піни, всипаємо натертий сир, добре перемішуємо. На вигляд кляр нагадує густу сметану. Вимочуємо кожне суцвіття у клярі та смажимо на розігрітій сковорідці, перевертаючи до утворення рум'яної скоринки. Шматочки цвітної капусти виймаємо на паперові серветки для видалення зайвого жиру. Розкладаємо на тарілці, прикрашаємо зеленню (за бажанням) і подаємо.

Страви із цвітної капусти, приготовані в духовці

Кожна господиня постійно ставить собі запитання: "Як швидко приготувати вечерю, ще й смачно і корисно?" Ми підготували кілька простих рецептів, які допоможуть приготувати цвітну капусту у духовці.

Запечений качан цвітної капусти

Цей рецепт не вимагає багато часу, а продукти, які нам будуть потрібні, завжди знайдуться в холодильнику.

Ціла цвітна капуста, запечена в духовці / Фото appetito

Інгредієнти:

100 грамів сиру;

2 столові ложки сметани;

1 чайна ложка солі;

1 чайна ложка олії;

0,5 кілограма капусти цвітної.

Приготування:

В окропі відварюємо качан цвітної капусти упродовж 10 хвилин. У цей час натираємо сир на великій тертці. На деко, змащене маслом, викладаємо капусту. З усіх боків добре змащуємо сметаною. Зверху посипаємо сиром. У розігріту до 180 градусів духовку ставимо деко з капустою. Через 20 хвилин запікання капуста буде готова. Зверху при подачі можна присипати кропом.

Піца з основою зі цвітної капусти

У всіх при слові "піца" виникає асоціація з тістом. Виявляється, що тісто цілком можна замінити цвітною капустою. У результаті – у вас вийде легка і смачна піца.

Піца з основою зі цвітної капусти / Фото juegoscocinarpasteleria

Інгредієнти:

1 великий качан цвітної капусти;

2 курячих яйця;

дрібку солі.

Соус і начинка обирається за вашими вподобаннями.

Приготування:

Відокремлюємо суцвіття, подрібнюємо їх у блендері або рубаємо ножем до дрібної крихти. Ставимо підготовлену капусту у мікрохвильову піч на 2 хвилини. Потім перекладаємо в марлю та шляхом вичавлювання видаляємо зайвий сік. Висипаємо в миску, додаємо сіль, яйця. Все добре перемішуємо до однорідної маси. На деко, застелене пергаментом, викладаємо тісто. За бажанням можна сформувати коло. Розігріваємо духовку до 220 градусів і ставимо запікати на 10 хвилин. Готову основу змащуємо кетчупом/соусом, кладемо начинку, посипаємо тертим сиром, ставимо в духовку на кілька хвилин. Як тільки піца покриється рум'яною скоринкою, можна виймати.

Запіканка із цвітної капусти

З приготуванням цієї страви впорається навіть новачок у кулінарії.

Запіканка з цвітної капусти / Фото 24 канал

Інгредієнти:

0,5 кілограма капусти цвітної/заморожених суцвіть;

150 грамів шинки;

3 великих курячих яйця;

4 картоплини середнього розміру;

150 мілілітрів сметани;

100 грамів сиру, який добре плавиться;

2 зубчики часнику (можна і більше);

до смаку: зелена цибуля, спеції, мелений перець і сіль.

Приготування:

Від головки відокремлюємо суцвіття, відварюємо у воді з сіллю до готовності, розминаємо виделкою. Зварену картоплю нарізаємо невеликими кубиками, відправляємо до капусти. Шинка ріжеться такими ж шматочками, як і картопля. Дрібно нарізаємо цибулю, часник, дрібно порізаний ножем або вичавлений, і відправляємо до решти продуктів. В окремому посуді змішуємо яйця зі сметаною, сіллю і перцем. За бажанням додаємо інші спеції. Отриману суміш виливаємо в посуд до решти інгредієнтів і добре перемішуємо. У змащену форму додаємо отриману масу, зверху посипаємо натертим сиром. Розміщуємо деко в розігрітий до 200 градусів духовку та запікаємо приблизно 30 хвилин. Виймаємо з духовки запіканку, даємо трохи охолонути та подаємо до столу.

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Жульєн зі цвітної капусти

Зазвичай така страва готується з грибів і курки/свинини. Ми пропонуємо приготувати його з цвітною капустою та куркою. Повірте, це смачно, а ваші рідні його дуже швидко з'їдять і попросять добавки.

Жульєн з цвітної капусти / Фото tobiporada

Інгредієнти:

400 грамів курячого м'яса (краще філе);

½ кілограма суцвіть цвітної капусти;

200 грамів сиру твердих сортів;

3 столові ложки борошна;

150 грамів сметани (будь-якої жирності);

спеції, перець і сіль на ваш розсуд.

Приготування:

Добре промийте куряче філе/м'ясо, відваріть, посоливши воду. Суцвіття цвітної капусти (якщо у вас качан, то розберіть) також необхідно відварити упродовж 3 – 4 хвилин. Використовуючи друшляк, позбудьтеся зайвої води, великі шматочки розріжте. Обсмажте на маленькому вогні борошно, додайте до нього спеції, перець і сіль. Продовжуйте смажити ще 1 – 2 хвилини (якщо сметана рідка – до загустіння). Нарізане невеликими шматочками куряче м'ясо перемішайте з капустою і приправами (на ваш розсуд). Готову масу розкладіть у невеликі формочки та залийте соусом. Зверху присипте достатньою кількістю натертого сиру. Розігрійте духовку до 180 градусів і ставте жульєн запікати. Час безпосередньо залежить тільки від вашої духовки. Поява рум'яної скоринки свідчить про готовність страви.

Ніжне суфле із суцвіть цвітної капусти

Суфле завжди представляється чимось солодким. Однак це не так. Спробувавши цю їжу, ви її обов'язково додасте у свій раціон.

Суфле з цвітної капусти / Фото stravy

Інгредієнти:

50 грамів вершкового масла;

4 столові ложки борошна;

3 середніх курячих яйця;

400 грамів цвітної капусти або її суцвіть;

невелика жменя хлібних крихт (до смаку);

сіль і приправи за вашим бажанням.

Приготування:

Промитий качан відварюємо в підсоленій воді. Після цього перебиваємо його блендером до кашоподібної маси. Вода, в якій варили, нам ще стане в пригоді. У киплячому відварі потрібно розчинити масло. Потім всипаємо борошно і добре перемішуємо блендером. Додаємо кашу з овочу та розмішуємо. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки, сіль і спеції з'єднуємо з отриманою масою. Окремо збиваємо білки до стійкої піни й обережно змішуємо з іншими інгредієнтами. Форми змащуємо маслом та обсипаємо крихтами. Заповнюємо їх отриманою масою. У розігрітий до 180 градусів духовку ставимо форми та запікаємо 45 – 60 хвилин.

Запечена цвітна капуста з сиром і майонезом

Запікаючи овоч у духовці, ви отримуєте низькокалорійну їжу. У сезон купити цвітну капусту – не проблема, інші складові завжди є в холодильнику.

Цвітна капуста, запечена з сиром та майонезом / Фото sad-fasad

Інгредієнти:

60 – 70 грамів будь-якого сиру;

50 грамів майонезу будь-якої жирності;

300 – 400 грамів цвітної капусти/суцвіть (можна заморожені);

1 столова ложка олії або вершкового масла;

до смаку: сіль, перець.

Приготування: