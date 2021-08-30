Прянощі – це рослини, які містять у собі ароматичні та гостросмакові речовини. З давніх-давен їх використовували в ритуалах, потім знайшли їм застосування на кухні та в медицині.

Читайте також Як приготувати цвітну капусту: 10 швидких і смачних рецептів

Кожен народ підібрав собі прянощі до смаку, вони увійшли до рецептів всіх традиційних страв. Не стала винятком і українська кухня, яка багата на смаки та способи приготування їжі.

Імбир

Рослина родом з Південно-Східної Азії. На кухні використовують корінь рослини. Особливо наші предки любили додавати його для приготування квасу, меду, браги, настійок, наливок тощо. Зазвичай імбир додають наприкінці приготування страви.

Імбир – чудовий додаток до напоїв та солодощів / Фото Pixabay

Гвоздика

Гвоздика може похизуватися походженням з Молуккських островів, які ще називають "островами прянощів". В кулінарії її використовують пуп'янками або в меленому вигляді. В основному нею ароматизують солодкі страви, але часто також додають у маринади для м'яса та риби.

Гвоздика – відомий "помічник" для солодких страв / Фото Pixabay

Кардамон

Цей додаток до страв один із найніжніших, але разом з тим – найдорожчих. Походження кардамону – Індія та Шрі-Ланка. Сфера його використання – кондитерські вироби та кава. Додавати його варто обережно – смак та аромат дуже насичені.

З кардамоном головне – не перестаратися / Фото Pixabay

Лавр

Віддавна рослина росла у Середземномор'ї та була сиволом слави та перемоги. Без його листя важко уявити будь-яку рідку страву та консервацію. Втім, лавр чудово підійде до будь-якої страви, тому й завоював велику популярність.

Лавровий лист дуже популярний / Фото Pixabay