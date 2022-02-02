Київська перепічка: смак сосиски в тісті, який ви точно пам'ятаєте

2 лютого 2022 , 15:35
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Київська перепічка (вона ж – смажена сосиска в тісті) відома багатьом ще зі студентських часів. Ми знайшли для вас рецепт цього мегапопулярного українського стритфуду.

Секретами приготування київської перепічки поділився відомий ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський. Його рецепт – без яєць!

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Київська перепічка: рецепт сосиски в тісті

  • Час: 1 година 45 хвилин
  • Порції: 10 штук
Інгредієнти:
 – 350 грамів теплої води;
 – 35 – 40 грамів цукру;
 – 8 – 10 грамів сухих дріжджів;
 – 520 – 540 грамів пшеничного борошна;
 – 10 грамів солі;
 – олія для фритюру;
 – 10 сосисок.

Приготування:

  1. Нагрійте воду (до 38 градусів, не більше), розчиніть у ній цукор та дріжджі. Залиште на 15 – 17 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
  1. Додайте просіяне борошно, сіль і замісіть однорідне тісто.

Мені знадобилося 520 грамів борошна, щоб отримати м'якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна – це залежить від його якості,
 – зауважив Володимир Ярославський.

  1. Поставте тісто до теплого місця на 1 годину. Сформуйте з нього 10 шматочків по 90 грамів кожен. (Якщо робитимете пиріжки – беріть тіста по 50 – 60 грамів на 1 штуку.)

Примітка: гортайте відео в каруселі.

  1. Сформуйте з тіста прямокутники, орієнтуючись на довжину сосиски.
Важливо, щоб сосиски були кімнатної температури. Тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника.
  1. Загорніть сосиски в тісто, защипніть краї, як у вареників. Залиште сформовані перепічки в теплому місці, щоб вони підросли у 2,5 раза.
  1. Розігрійте в сотейнику чи спеціальній фритюрниці олію до 180 градусів.
  1. Посмажте перепічки у фритюрі (по 1 хвилині з кожного боку).
  2. Готові перепічки перекладіть на паперовий рушничок, який убере зайвий жир.

Смачного!

Поради щодо приготування тіста на київську перепічку:

  • ️Не робіть тісто зарідким, щоб воно не липнуло до поверхні й не вбирало під час смаження багато жиру.
  • Загусте тісто не буде пухким.
  • ️Обов'язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.
  • На кухні має бути тепло (не менш як 25 градусів) і без протягів.
Автор: Богданна Рибак