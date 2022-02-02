Київська перепічка: смак сосиски в тісті, який ви точно пам'ятаєте

Київська перепічка (вона ж – смажена сосиска в тісті) відома багатьом ще зі студентських часів. Ми знайшли для вас рецепт цього мегапопулярного українського стритфуду.

Секретами приготування київської перепічки поділився відомий ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський. Його рецепт – без яєць!

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Київська перепічка: рецепт сосиски в тісті

Час: 1 година 45 хвилин

1 година 45 хвилин Порції: 10 штук

– 350 грамів теплої води;– 35 – 40 грамів цукру;– 8 – 10 грамів сухих дріжджів;– 520 – 540 грамів пшеничного борошна;– 10 грамів солі;– олія для фритюру;– 10 сосисок.

Приготування:

Нагрійте воду (до 38 градусів, не більше), розчиніть у ній цукор та дріжджі. Залиште на 15 – 17 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.

Додайте просіяне борошно, сіль і замісіть однорідне тісто.

Мені знадобилося 520 грамів борошна, щоб отримати м'якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна – це залежить від його якості,

– зауважив Володимир Ярославський.

Поставте тісто до теплого місця на 1 годину. Сформуйте з нього 10 шматочків по 90 грамів кожен. (Якщо робитимете пиріжки – беріть тіста по 50 – 60 грамів на 1 штуку.)

Примітка: гортайте відео в каруселі.

Сформуйте з тіста прямокутники, орієнтуючись на довжину сосиски.

Загорніть сосиски в тісто, защипніть краї, як у вареників. Залиште сформовані перепічки в теплому місці, щоб вони підросли у 2,5 раза.

Розігрійте в сотейнику чи спеціальній фритюрниці олію до 180 градусів.

Посмажте перепічки у фритюрі (по 1 хвилині з кожного боку). Готові перепічки перекладіть на паперовий рушничок, який убере зайвий жир.

, щоб сосиски були кімнатної температури. Тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника.

Смачного!

Поради щодо приготування тіста на київську перепічку: