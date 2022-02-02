Киевская перепечка: вкус сосиски в тесте, который вы точно помните
2 февраля 2022 , 15:35Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Киевская перепечка (она же – жареная сосиска в тесте) известна многим еще со студенческих времен. Мы нашли для вас рецепт этого мегапопулярного украинского стритфуда.
Секретами приготовления киевской перепечки поделился известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский. Его рецепт – без яиц!
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Киевская перепечка: рецепт сосиски в тесте
- Время: 1 час 45 минут
- Порции: 10 штук
– 350 граммов теплой воды;
– 35 – 40 граммов сахара;
– 8 – 10 граммов сухих дрожжей;
– 520 – 540 граммов пшеничной муки;
– 10 граммов соли;
– растительное масло для фритюра;
– 10 сосисок.
Приготовление:
- Нагрейте воду (до 38 градусов, не больше), растворите в ней сахар и дрожжи. Оставьте на 15 – 17 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Добавьте просеянную муку, соль и замесите однородное тесто.
Мне понадобилось 520 граммов муки, чтобы получить мягкое тесто, которое еще может немного прилипать к рукам. У вас может уйти больше муки – это зависит от ее качества,
– отметил Владимир Ярославский.
- Поставьте тесто в теплое место на 1 час. Сформируйте из него 10 кусочков по 90 граммов. (Если будете делать пирожки – берите по 50 – 60 граммов на 1 штуку.)
Примечание: листайте видео в карусели.
- Сформируйте из теста прямоугольники, ориентируясь на длину сосиски.
- Заверните сосиски в тесто, защипните края, как у вареников. Сформированные перепечки оставьте в теплом месте, чтобы подошли в 2,5 раза.
- Разогрейте в сотейнике или специальной фритюрнице растительное масло до 180 градусов.
- Пожарьте перепечки во фритюре (по 1 минуте с каждой стороны).
- Готовые перепечки переложите на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.
Приятного аппетита!
Советы по приготовлению теста на киевскую перепечку:
- не делайте тесто слишком жидким, такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.
- очень густое тесто не будет рыхлым.
- обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой.
- ️температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, не должно быть сквозняков.