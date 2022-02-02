Киевская перепечка: вкус сосиски в тесте, который вы точно помните

Киевская перепечка (она же – жареная сосиска в тесте) известна многим еще со студенческих времен. Мы нашли для вас рецепт этого мегапопулярного украинского стритфуда.

Секретами приготовления киевской перепечки поделился известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский. Его рецепт – без яиц!

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Киевская перепечка: рецепт сосиски в тесте

Время: 1 час 45 минут

1 час 45 минут Порции: 10 штук

Приготовление:

Нагрейте воду (до 38 градусов, не больше), растворите в ней сахар и дрожжи. Оставьте на 15 – 17 минут, чтобы дрожжи активизировались. Добавьте просеянную муку, соль и замесите однородное тесто.

– 350 граммов теплой воды;– 35 – 40 граммов сахара;– 8 – 10 граммов сухих дрожжей;– 520 – 540 граммов пшеничной муки;– 10 граммов соли;– растительное масло для фритюра;– 10 сосисок.

Мне понадобилось 520 граммов муки, чтобы получить мягкое тесто, которое еще может немного прилипать к рукам. У вас может уйти больше муки – это зависит от ее качества,

– отметил Владимир Ярославский.

Поставьте тесто в теплое место на 1 час. Сформируйте из него 10 кусочков по 90 граммов. (Если будете делать пирожки – берите по 50 – 60 граммов на 1 штуку.)

Примечание: листайте видео в карусели.

Сформируйте из теста прямоугольники, ориентируясь на длину сосиски.

Заверните сосиски в тесто, защипните края, как у вареников. Сформированные перепечки оставьте в теплом месте, чтобы подошли в 2,5 раза. Разогрейте в сотейнике или специальной фритюрнице растительное масло до 180 градусов. Пожарьте перепечки во фритюре (по 1 минуте с каждой стороны). Готовые перепечки переложите на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

, чтобы сосиски были комнатной температуры. Поэтому заранее достаньте их из холодильника.

Приятного аппетита!

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