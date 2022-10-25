Корисні підказки: як приготувати ідеальний стейк

Смажений шматок відбірного м'яса – це страва, від якої просто неможливо відмовитися. У кожного з нас є свої секрети приготування стейка, але є загальні правила, без дотримання яких просто неможливо отримати найкращий результат.

Кожному з нас приготування стейка виглядає не таким уже й складним завданням. Обрати хороше м'ясо, добре його замаринувати, прожарити до улюбленого рівня, підібрати соус, який найбільше смакує – ось і весь фокус. Загалом процес приготування стейка саме так і виглядає, але кожен його етап має свої секрети, знання яких значно підвищить ваші кулінарні навички.

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Лише якісне м'ясо

Проста та очевидна порада, якої дотримуються далеко не всі. Головний критерій при виборі продукту – мармуровість, тобто співвідношення та розподіл жиру в м'ясі. Хороший баланс гарантує отримання ніжного та соковитого стейка.

Вдалий вибір / Фото Unsplash

Інколи можна натрапити на випадки, коли для стейка купують дуже пісне м'ясо, в результаті отримуючи дуже суху страву. Найкращу мармуровість має яловичина "вищого сорту", "вирізка" – трішки меншу, а "добірна яловичина" не надто підійде для приготування стейка.

Сушимо стейк перед приготуванням

Доволі часто стейки продають у поліетиленовій упаковці. Для отримання ідеального м'яса потрібно дати йому висохнути: викласти на окрему тарілку та залишити у холодильнику на 24 години. Вода – ворог стейка, а в поліетилені її накопичується чимало.

Перед приготуванням – кімнатна температура

Перш ніж викладати стейк на гриль чи сковорідку, потрібно викласти стейк з холодильника та дати йому дійти до кімнатної температури. Завдяки цьому простому прийому ми будемо впевнені у тому, що стейк буде прожарюватися рівномірно.

Чавунна сковорода

Якщо ви полюбляєте смачні стейки, то хороша чавунна сковорідка вам просто необхідна. На цій сковороді він буде рівномірно просмажуватися, також можна буде забути про деформацію.

Ідеальний результат / Фото Unsplash

Сковорідка з нержавіючої сталі також підійде, а от звичайна пательня з антипригарним покриттям – далеко не найкращий варіант для стейка.

Правильна олія

Якщо для приготування стейка вам потрібно додати трішки олії, то підійде лише та, яка має високу температуру димлення. Йдеться про олію з авокадо, соняшникову та рапсову.

Щодо вершкового масла, яке часто можна зустріти у рецептах, то воно потрібне не для смаження, а для поливання м'яса.